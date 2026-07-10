Claves | ¿Por qué los agricultores catalanes piden ahora arrancar viñedos?

Generalitat, viticultores y bodegas están ultimando un plan director para el sector catalán del vino y del cava, que previsiblemente se presentará a finales de este mes y en el que se trazarán las líneas a seguir en los próximos años. Los payeses insisten en que una de las medidas contempladas en esta hoja de ruta debería ser el arranque voluntario de viñedos, sobre todo de las variedades de uva más excedentarias, pero desde la Administración no se ve tan claro. ¿Qué objetivo buscan quienes defienden una solución tan drástica? ¿Por qué se oponen la Generalitat y el Ministerio de Agricultura?

"No podemos permitirnos que empiecen a abandonarse tierras porque la viña ha dejado de ser rentable, que es lo que puede acabar sucediendo si los precios de la uva siguen bajando", argumenta David Sendra, portavoz en el sector del vino y la viña en el sindicato Unió de Pagesos. Según detalla, el abandono "implica que en esas fincas se dejará de hacer el preceptivo control plagas y de hongos, que tanto afectan a las vides, y, por tanto, se generará un riesgo sanitario para las explotaciones cercanas que sí quieran seguir con la actividad", agrega Sendra. Por eso, prosigue, "es importante que empiece a plantearse un programa de ayudas para que los viticultores que quieran dejarlo, tengan una compensación para poner en marcha un nuevo proyecto". Eso, recuerda el agricultor, "es lo que se ha hecho ya en otros países como Francia".

La Comisión Europea aprobó el pasado 3 de junio un plan de arranque definitivo de viñedos en Francia (el segundo que se hará en ese país), dotado con unos 120 millones de euros, que permite a los viticultores percibir una compensación de 4.000 euros por hectárea arrancada para reducir los excedentes de vino. El objetivo es rebajar el volumen de producción en las zonas más afectadas por la caída del consumo de vino, especialmente en tintos y en áreas de gran tradición como Burdeos. El Gobierno francés, que hace dos años avaló el primer programa pero lo describió como una "respuesta excepcional para dar salida a explotaciones con pocas perspectivas comerciales", asegura ahora que el arranque puede contribuir a un equilibrio más estable del mercado. Entre las causas de esta drástica medida se encuentra la disminución del consumo interno, con importante incidencia en los vinos tintos, además de un desajuste entre los volúmenes producidos y la demanda final. El sistema se ha ideado como alternativa para explotaciones que consideran inviable mantener determinadas superficies plantadas en un mercado con menor consumo y con cambios en las preferencias del público, entre las que se encuentra mayor consumo de vinos blancos y menor de vinos tintos.

Tres de los vehículos participantes en la marcha lenta entre Vilafranca del Penedès y Sant Sadurní d'Anoia para protestar por el precio de la uva. / ACN / ACN

Para la Generalitat, aunque la puerta a arrancar viña no está cerrada, no se trata de una opción prioritaria. "Evidentemente, se hará lo que el sector reclame, pero además de aplicar el 'paquete vino' de la Unión Europea, nosotros somos más partidarios de promover el almacenamiento privado, por si, llegado el caso, dentro de unos años, el consumo se reactiva y vuelve a hacer falta toda esa uva", ha señalado este viernes el director del Institut Català del Vi i la Vinya (Incavi), Joan Gené. "Primero hay que conocer la dimensión exacta del problema y saber cuánta uva sobra", ha dicho Gené, que ha comparecido ante los participantes de una marcha lenta que los agricultores de Unió de Pagesos han realizado entre Vilafranca del Penedès y Sant Sadurní d'Anoia, para dar a conocer la delicada situación en la que se encuentran este año. A unas semanas para que empiece la vendimia en las zonas más tempranas de Catalunya, los productores se están encontrando con que hay bodegas que no les quieren comprar las uvas, lo que va a generar "un estoc dramático de producto" y una importante caída de precios, aseguran. Lo achacan, como en Francia, al descenso generalizado que ha sufrido el consumo de vino.

También el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, se ha mostrado más partidario de "no perder superficie de cultivo" que se acometa un arranque de vides. Una opción, ha señalado Ordeig, pasa por buscar nuevos mercados a las uvas catalanas, "como la de trabajar con la posibilidad de que el mosto concentrado pueda ir a la industria azucarera, algo que permitiría, de paso, no depender tanto de la importación de caña de azúcar". Además, ha agregado el titular de Agricultura, "podríamos encontrarnos con que un año haya excedente de vino, pero que al siguiente podría fallar la cosecha", lo que a su entender hace más aconsejable el almacenamiento en depósitos privados. Ordeig ha defendido, finalmente, la cultura del vino y la necesidad de preservarla.