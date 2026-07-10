Nueva fecha
La bombona de butano cambia para siempre: el precio dejará de revisarse el tercer martes de cada mes
El Gobierno cambiará la fecha del precio de la bombona de butano para reflejar antes las subidas y bajadas internacionales y pasará a actualizarse los días 15
La bombona de butano de toda la vida está a punto de despedirse de una de sus tradiciones más conocidas. Después de años actualizando su precio el tercer martes de los meses de revisión, el Gobierno prepara un cambio para que el nuevo importe entre en vigor el día 15, una modificación que busca acercar más rápidamente el precio que pagan los consumidores a la evolución real de los mercados internacionales.
La medida, todavía pendiente de su confirmación definitiva mediante la correspondiente publicación oficial, no supondrá un cambio en la frecuencia de las revisiones ni tampoco implicará automáticamente una subida del precio de la bombona. Lo que cambiará será el momento en el que las variaciones del mercado lleguen al bolsillo de los hogares.
Actualmente, el precio máximo de la bombona tradicional de 12,5 kilos está regulado por el Estado y se revisa cada dos meses mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las últimas actualizaciones entraron en vigor el 20 de enero, el 17 de marzo y el 19 de mayo, coincidiendo precisamente con el habitual esquema del tercer martes del mes.
Qué cambiará exactamente para los consumidores
El cambio previsto no altera la fórmula de cálculo del precio de la bombona regulada. Esta seguirá dependiendo de varios factores internacionales como la cotización del butano y del propano en los mercados internacionales, la evolución del tipo de cambio entre el euro y el dólar y los costes logísticos y de transporte necesarios para llevar el combustible hasta los hogares españoles.
La principal novedad es que las revisiones se aplicarán antes y con una fecha fija y fácilmente identificable por los consumidores: el día 15.
En la práctica, esto significa que si las materias primas energéticas bajan de forma significativa, esa reducción podría trasladarse antes al precio final. Pero también ocurrirá lo mismo en sentido contrario cuando los mercados internacionales registren fuertes subidas.
Además, continuará vigente el sistema que limita las variaciones bruscas del precio entre revisiones, un mecanismo diseñado para evitar oscilaciones excesivas en el coste que soportan los hogares.
Un combustible todavía esencial para millones de hogares
Aunque el avance del gas natural y de otras tecnologías ha reducido progresivamente su presencia, la bombona de butano continúa siendo una fuente energética fundamental en España, especialmente en zonas rurales, municipios pequeños y viviendas que no cuentan con acceso a la red gasista.
Según datos de la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP), alrededor de unos seis millones de hogares en España todavía dependen del butano o propano envasado para cocinar, producir agua caliente o calefacción. El consumo anual ronda los 60 millones de envases, aunque la tendencia es claramente descendente desde hace más de una década. Entre 2010 y 2021 el consumo se redujo más de un 25%, mientras que en los últimos años el descenso del GLP envasado se ha mantenido de forma continuada.
¿Será más cara la bombona con el nuevo sistema?
La respuesta corta es no. El cambio de calendario no modifica por sí mismo el precio de la bombona ni introduce un nuevo impuesto o recargo.
Lo que sí hará será reducir el desfase temporal entre el mercado internacional y el precio regulado español. En otras palabras, las bajadas llegarán antes cuando el mercado afloje, pero las subidas también se trasladarán con mayor rapidez cuando aumenten las tensiones energéticas internacionales.
Para los consumidores, el día 15 podría convertirse a partir de ahora en la nueva fecha marcada en rojo para comprobar cuánto costará la siguiente bombona de butano.
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