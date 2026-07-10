Los aeropuertos españoles buscan personal para verano: ofertas sin experiencia y sueldos que pueden alcanzar los 1.700 euros al mes

La llegada de la temporada alta de vuelos vuelve a convertir a los aeropuertos españoles en uno de los grandes focos de contratación del mercado laboral. Empresas de asistencia en tierra, comercios, restauración, seguridad y servicios auxiliares mantienen abiertas decenas de procesos de selección para cubrir vacantes en instalaciones como Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Málaga, Palma de Mallorca, Alicante o Valencia.

Buena parte de estas ofertas tienen un elemento en común: no exigen experiencia previa ni estudios superiores, especialmente en puestos de acceso como agente de rampa, auxiliar de pasajeros, operario de equipajes, personal de limpieza, dependientes o trabajadores de restauración.

Aunque en estas fechas se suele hablar de cientos de vacantes en los aeropuertos españoles, lo cierto es que no existe una convocatoria única ni un proceso extraordinario impulsado por Aena, sino una suma de ofertas publicadas por las distintas empresas que operan diariamente dentro de los aeropuertos.

Los aeropuertos funcionan como pequeñas ciudades con miles de trabajadores

Desde la propia Aena recuerdan que la mayoría de los empleos aeroportuarios no dependen directamente del gestor aeroportuario, sino de aerolíneas y compañías externas encargadas de servicios esenciales para la operativa diaria.

Entre ellas figuran empresas de handling (servicios de asistencia en tierra a las aeronaves) como Groundforce, Swissport, Menzies Aviation, Aviapartner o South Europe Ground Services, además de compañías de seguridad, limpieza, logística, movilidad reducida o restauración.

La red aeroportuaria española continúa además registrando elevados niveles de actividad y previsiones de crecimiento del tráfico aéreo, especialmente en los principales aeropuertos turísticos del país, lo que obliga a reforzar plantillas durante los meses de mayor demanda.

Sueldos de hasta 1.700 euros al mes en algunos puestos

Uno de los principales atractivos de estos empleos son los salarios. En posiciones vinculadas a operaciones de tierra y asistencia aeroportuaria, las retribuciones pueden situarse entre los 1.400 y los 1.700 euros brutos mensuales, e incluso superarlos en determinados casos gracias a complementos por nocturnidad, festividad, turnicidad o trabajo en fines de semana.

En puestos de restauración, comercio o limpieza, los salarios suelen moverse en franjas algo inferiores, aunque también pueden incrementarse mediante pluses asociados a la actividad aeroportuaria y a los horarios especiales propios del sector.

Además del salario, muchas empresas valoran especialmente la disponibilidad para trabajar a turnos, la flexibilidad horaria y, en determinadas vacantes de atención al pasajero, un nivel básico de inglés.

Dónde consultar las ofertas oficiales

Los interesados en trabajar en aeropuertos pueden consultar las vacantes a través de los portales de empleo de las propias compañías, además de plataformas generalistas de empleo y del portal de Aena en el caso de las convocatorias propias del gestor aeroportuario.

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En el caso de Aena, las incorporaciones se realizan mediante procesos públicos específicos y no mediante bolsas permanentes de empleo, por lo que la compañía recomienda registrarse en su portal para recibir avisos cuando se abran nuevas convocatorias.