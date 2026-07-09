Valencia, Sevilla y Las Palmas, las ciudades españolas preferidas para teletrabajar en verano

El teletrabajo se ha vuelto una alternativa cada vez más atractiva para las personas, tanto para evitar largos trayectos a la oficina, o incluso como una forma de compaginar trabajo y vida familiar. En vista de ello, es habitual que muchas empresas ofrezcan modalidades híbridas a sus empleados.

De hecho, también hay personas que deciden dar el paso al trabajo remoto de forma integral. El motivo suele ser trabajar de forma online mientras se vive en un destino más asequible, ya sean ciudades españolas como Murcia o Zaragoza, o incluso destinos más lejanos como Bélgica o Italia.

Las ciudades más elegidas para teletrabajar

Según una encuesta elaborada por Dojo, proveedor de herramientas y tecnología de pagos, Valencia, Sevilla y Las Palmas se convierten en las ciudades españolas preferidas para teletrabajar en verano. Entre ellas, se encuentran otros destinos como Génova, Bari, Quebec (Canadá), Catania, Florencia, Palermo y Roma.

De esta forma, Italia se convierte en el país con mayor cantidad de ciudades entre los 20 destinos más elegidos, en concreto, con una cifra total de ocho ciudades. Por debajo de ella se encuentra España, con siete ciudades muy valoradas por estos 'teletrabajadores', incluyendo destinos como Valencia, Zaragoza, Madrid, Bilbao o Murcia.

Mejores destinos para los españoles según el sector profesional

Aún con ello, Bruselas sigue siendo el destino mejor valorado para los trabajadores españoles. La capital belga concentraría un 28,7% de las personas que trabajan desde el extranjero, seguido por Dublín y Roma (ambas con un 12,1%), Milán (8,3%), así como Berlín y Lisboa (7,5% en ambos casos).

En lo que se refiere a sectores profesionales, Bruselas concentra casi toda la actividad en organismos comunitarios, con un 90% de los profesionales españoles. Por su parte, Roma lidera la investigación y el ámbito académico, con un 24% de la proporción de doctorandos y posdoctorados.

En el sector de la salud, Londres sorprende con un 22% del total de profesionales sanitarios españoles, seguido por otras ciudades como Milán y Roma. Por parte del sector financiero y los bancos, Lisboa desbanca a la capital inglesa y se impone con un sólido 20%.

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Si hablamos del ámbito tecnológico, la demanda de nuevos profesionales se reparte en tres ciudades clave: Bruselas (18%), Berlín (12%) y Lisboa (12%). Por último, en lo que se refiere a consultorías, los emigrantes españoles prefieren una vez más la ciudad de Bruselas, acumulando un 43% de los profesionales.