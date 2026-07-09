La imprenta de Girona que ha fabricado sensores impresos para la NASA

Empezaron en los 80 como la imprenta del diario El Punt, pero ya entonces vieron que necesitaban más que imprimir diarios de noche para que aquello tuviese sentido. Y se abrieron a las revistas y a los catálogos. Y más adelante, a otros negocios relacionados con las artes gráficas, pero que no fueran estrictamente impresión convencional en papel, como por ejemplo, el negocio del embalaje.

Así se ha convertido Impressions Rotatives Offset (Rotimpress) en un grupo familiar de unos 40 millones de euros de facturación anual y 200 empleados; a cargo ya de la segunda generación (Isabel Bosch es la representante de la familia dueña en el consejo); pero con una gestión profesionalizada (el consejero delegado es Joan Vidal, un directivo ajeno a la familia) y que cierra negocios con la NASA.

Thinex, la filial dedicada a la electrónica impresa dentro de Rotimpress –esta imprenta con sede en Girona–, ha estado tres años colaborando con la agencia espacial estadounidense para suministrarle unos chips impresos sobre tela con los que podrán saber cuan cerca está un paracaídas de romperse.

La electrónica impresa que Thinex Rotimpress ha enviado a la NASA / Thinex Rotimpress

“Desde el principio ya fue una empresa con espíritu emprendedor, con ganas de ir un paso por delante y con visión de largo plazo”, contextualiza Marc Vizern, responsable de este área de negocio, sobre Rotimpress.

Fue este espíritu de “siempre estar en busca de cosas nuevas y diferentes”, dice, el que les impulsó a buscar sectores que estuviesen en auge. Y dieron con la electrónica impresa. “El covid retrasó un poco la apuesta, pero, en 2021, la compañía decidió invertir fondos propios en estudiar esta línea de negocio y crearle un equipo”, cuenta Vizern, que describe simplificadamente su tarea como imprimir tintas que tengan una funcionalidad distinta a la gráfica.

Tintas con propiedades

Son tintas conductoras, aislantes, bioactivas (es decir, que reaccionan al contacto con una proteína), termocrómicas (que cambian la temperatura)… y que están impresas sobre materiales o superficies que son flexibles o extremadamente finas. La gracia, en definitiva, es que estas tintas se puedan integrar en casi cualquier objeto. Por ejemplo, han hecho calentadores para que las baterías que se emplean en la industria de la movilidad permanezcan a la temperatura adecuada cuando están en entornos fríos o para compensar la temperatura de neveras cárnicas y evitar así la condensación.

Pese a todo, se trata de un sector pequeño y desconocido, destaca Vizern. Lo demuestra que en solo dos años, con un equipo de apenas cuatro personas dedicadas exclusivamente a ello (para todo el trabajo administrativo se apoyan en la estructura de Rotimpress), y con una facturación de medio millón de euros, Thinex consiguiera llegar hasta la NASA.

Pruebas de la electrónica empresa que elabora Thinex Rotimpress / Thinex Rotimpress

Propició la unión que esta pequeña filial de Girona decidiese involucrarse activamente en instituciones y organismos destacados en cuestión de innovación y emprendimiento como el Tech Barcelona, el DFactory del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) o Acció, la agencia de promoción económica y empresarial de la Generalitat de Catalunya.

El proyecto para la NASA

Es este último organismo el que convocó públicamente un reto que les encargaba una empresa cuyo nombre mantuvieron oculto. Lo que buscaba esta compañía era un sensor que, integrado en un tejido, les permitiera medir la capacidad de estiramiento de la tela. La interesada era una consultora inglesa que había hecho un llamado generalizado (guante que recogió Acció) y que resultó trabajar para la NASA.

Se impuso la propuesta de Thinex Rotimpress. El propio Vizern se reunió con tres ingenieros de esta agencia, despejó todas sus dudas y tras tres años de trabajo conjunto, les acabó encargando varias muestras del sensor que en principio emplearán para los paracaídas con los que mueven satélites o incluso una cápsula que lleve astronautas.

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Esto, en cualquier caso, les ha abierto camino para trabajar con otras empresas que se dedican al sector del espacio en Catalunya. Es en parte por eso, pero también por el crecimiento natural que van viendo en la empresa, que su máximo responsable le aventura un crecimiento exponencial estos próximos años.