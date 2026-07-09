Telefónica y Amper actualizan las redes de comunicaciones críticas en diez aeropuertos de Aena

Telefónica España y Amper han sido seleccionadas para renovar las redes de radiocomunicaciones DMR y TETRA en diez aeropuertos españoles gestionados por Aena, con el objetivo de reforzar la seguridad, la disponibilidad y la resiliencia de las comunicaciones críticas en el entorno aeroportuario.

El proyecto permitirá modernizar unos sistemas considerados esenciales para la coordinación de los distintos servicios aeroportuarios, especialmente en infraestructuras sometidas a una alta exigencia operativa. Estas redes de radiocomunicaciones están diseñadas para ofrecer comunicaciones fiables y resistentes a fallos, lo que contribuye a garantizar la seguridad y la eficiencia de las operaciones.

La actuación contempla la actualización de las infraestructuras existentes mediante la incorporación de mecanismos avanzados de autenticación y cifrado, tanto en la red como en los terminales de usuario. Con ello, se reforzarán los estándares de seguridad, integridad y protección de las comunicaciones críticas, así como la fiabilidad de los sistemas que dan soporte a la coordinación operativa.

Los trabajos se desarrollarán durante los próximos 36 meses en los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, A Coruña, Girona-Costa Brava, Tenerife Sur, Fuerteventura, Seve Ballesteros-Santander, La Palma y Valencia. Todos ellos están considerados infraestructuras críticas dentro de la red aeroportuaria gestionada por Aena.

Con esta adjudicación, Telefónica y Amper refuerzan su colaboración en proyectos tecnológicos complejos vinculados a entornos que requieren elevados niveles de disponibilidad, seguridad y continuidad del servicio.

La red DMR, siglas de Digital Mobile Radio, es un sistema de radio digital ampliamente utilizado en entornos empresariales e industriales que permite comunicaciones de voz y datos de forma clara y eficiente. Por su parte, la red TETRA, Terrestrial Trunked Radio, está considerada un estándar de radiocomunicaciones digitales de misión crítica, diseñado para ofrecer comunicaciones seguras, fiables y de alta disponibilidad.

El director de Telefónica Defensa y Seguridad, Javier López Gutiérrez, ha señalado que este proyecto confirma a la compañía como “un actor clave en el ámbito de la seguridad pública”, al ofrecer a sus clientes “la mejor red para que accedan a la tecnología más innovadora con la que cubrir sus necesidades de comunicación”.

Noticias relacionadas

Por su parte, el consejero delegado de Amper, Enrique López Pérez, ha destacado que la adjudicación consolida el posicionamiento de la compañía “en el ámbito de las comunicaciones seguras para sectores estratégicos”, en este caso para el funcionamiento de infraestructuras críticas como los aeropuertos.