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Absentismo laboral

Santiago Niño Becerra sobre el absentismo laboral en España: "El primer paso para solucionarlo es abordar el tema"

La edad media de los trabajadores españoles aumenta, incrementando los problemas de salud y el absentismo laboral, según el análisis del experto económico

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Santiago Niño Becerra relaciona el incremento del absentismo laboral en España a una edad media más alta y la menor riqueza del Estado

Santiago Niño Becerra relaciona el incremento del absentismo laboral en España a una edad media más alta y la menor riqueza del Estado / TV3

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Alejandro Navarro

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Las últimas declaraciones del líder de la oposición, Alberto Nuñez Feijóo, sobre el aumento de absentismo laboral en España, no han hecho más que encender el debate político sobre las bajas laborales.

Son muchos los expertos que han dado su opinión acerca de este tema, ya sea desde la perspectiva política, laboral o económica, entre otras. En concreto, el economista Santiago Niño Becerra asegura que este es un problema a considerar en nuestro país.

Mayor absentismo laboral y una edad media más alta

De hecho, si hablamos de cifras oficiales, el número de bajas anuales habría crecido de forma significativa desde 2013, alcanzando los 9,76 millones de bajas médicas en 2025.

Aun así, a pesar de la necesidad de encontrar una solución, el experto admite que este es un problema complejo, que se debe tratar desde diferentes perspectivas, ya sea sanitaria, social, jurídica, económica, etc.

Una de las causas principales de este aumento de bajas habría sido una esperanza de vida cada vez más alta. "El número de trabajadores ha aumentado, pero la edad media de estos está aumentando y, por lo tanto, también tienen cada vez más problemas de salud", señala.

Asimismo, la saturación de los servicios sanitarios públicos tampoco mejoraría la situación, un fenómeno que alarga las listas de espera y, con ello, las bajas laborales.

Dos factores clave: la riqueza estatal y el salario medio

Niño Becerra también ha señalado la posible relación entre el número de bajas laborales y la riqueza de los países. "Países como Bélgica, Dinamarca o Países Bajos, que tienen un PIB per cápita muy superior al de España, tienen cifras más bajas de absentismo", añade.

Según el economista, cuanto mayor es la riqueza del país, menor sería el porcentaje de absentismo. De esta forma, en los países más ricos también se pueden ofrecer mejores sueldos, motivando la asistencia laboral.

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En cambio, el salario real medio en España habría disminuido cerca de un 2% en los últimos cinco años, complicando la situación para muchos trabajadores. Como resultado de ello, en cuanto al problema del absentismo laboral, Niño Becerra admite que "el primer paso para solucionarlo es abordar el tema".

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