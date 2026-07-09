Neinor Homes reclama 20 millones a Bain Capital por incumplir el acuerdo en la compra de Habitat

Neinor Homes ha abierto un frente legal contra el fondo Bain Capital por un supuesto incumplimiento del pacto que firmaron en 2024, que incluyó la compra del 10% de la promotora Habitat Inmobiliaria y pasar a asumir la gestión de todas sus viviendas en construcción. Neinor sostiene que ha sufrido daños por cerca de 20 millones de euros derivados del contrato de gestión firmado con Habitat. El desencuentro todavía no ha llegado a los tribunales, aunque las dos partes todavía no han llegado a un acuerdo.

En septiembre de 2024, Neinor y Bain firmaron una 'joint venture' para que la promotora pasase a gestionar todas las obras en marcha de Habitat Inmobiliaria, compañía propiedad del fondo, que estaba en plena fase de desinversión. En vez de apostar por una venta directa, el fondo quiso obtener las mayores plusvalías posibles y entregó a Neinor la gestión de todo su banco de suelo, que en aquel momento alcanzaba las 8.000 viviendas y un valor de mercado de 700 millones de euros.

La buena sintonía duró poco, porque apenas unas semanas después de firmar la alianza, Bain decidió colgar el cartel de 'se vende' a toda la cartera de terrenos donde aún no se habían iniciado obras, un movimiento que no gustó en el seno de Neinor. Este lote estaba conformado por 46 solares con capacidad para desarrollar 2.786 viviendas, valorado en 132 millones de euros, parcelas las cuales esperaba la promotora liderada por Borja García-Egotxeaga y Jordi Argemi esperaba desarrollar.

Este movimiento inesperado —y que se intentó poner freno— causó que esta preciada cartera de suelos valorados en 132 millones de euros, la mayoría de ellos en la Comunidad de Madrid, terminase en manos de Aedas Homes, entonces el principal rival de Neinor. Meses más tarde, sería Neinor la que se tomaría la revancha, lanzando una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Aedas, operación que se llevó a término con éxito y que supuso la creación de la mayor promotora de España.

Neinor reclama cerca de 20 millones de euros

Aunque no ha trascendido el motivo concreto de la discrepancia, a finales del pasado año, Neinor Homes habría solicitado a Bain Capital iniciar un proceso de negociación del contrato de gestión de la cartera de Habitat firmado en 2024, porque la promotora habría sufrido daños por valor de alrededor de 19,7 millones de euros. Tras la primera reunión entre ambas partes, celebrada a finales de enero, no se habría alcanzado ningún acuerdo, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

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Este periódico no tiene constancia de que la promotora cotizada haya acudido a los tribunales de justicia para reclamar esta cantidad, al menos todavía. Este periódico se ha puesto en contacto con Neinor y Bain Capital para contrastar y ampliar la información, aunque ambas partes han declinado hacer comentarios a la información. La reclamación estaría aún todavía en la antesala judicial porque Neinor solo habría activado el procedimiento de negociación previa recogido por ley, requisito obligatorio previo a iniciar un litigio civil y mercantil desde hace unos meses