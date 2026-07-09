En el Mundial y en las finanzas: la importancia de un entrenador

Cada cuatro años, el Mundial de fútbol nos recuerda algo que va más allá de este deporte: las selecciones que llegan lejos en la clasificación no lo hacen solo porque tengan a los mejores jugadores. También precisan de alguien que sepa leer los partidos. Un entrenador que elabore estrategias y las ajuste en función del partido o de la eliminatoria.

Con las finanzas ocurre lo mismo. Gestionar bien un patrimonio no es solo elegir los fondos más rentables del momento: también debe encajar dentro de una planificación personal que evoluciona con cada etapa de la vida.

Aquí es donde un asesor financiero profesional marca la diferencia. Porque actúa como un entrenador: escucha, diseña una estrategia acorde a tu perfil y objetivos, recuerda el plan cuando el ruido invita a improvisar y ajusta la táctica cuando cambian las circunstancias.

En el fútbol se ve perfectamente. Cada jugador cumple una función: unos crean oportunidades, otros defienden y otros protegen la portería. Igual que no pondríamos a Oyarzábal, Lamine o Rodri en las once demarcaciones, tampoco deberíamos concentrar nuestro patrimonio en una única inversión. La diversificación es a nuestros ahorros lo que las posiciones a un equipo campeón.

Sin embargo, los hogares españoles siguen sin repartir el juego. Según la última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, los activos financieros representan un 23% del patrimonio de las familias, frente al peso abrumador que tiene la vivienda. Cuando la liquidez, el ahorro a medio plazo y la inversión a largo plazo deberían complementarse entre sí, repartiendo riesgos y evitando depender de una sola jugada.

Ahí es donde la planificación financiera con acompañamiento profesional marca la diferencia, porque el camino para alcanzar los grandes objetivos vitales es más una fase de clasificación que a una eliminatoria a partido único. La jubilación, la compra de una vivienda o la educación de los hijos se preparan durante años, con aportaciones periódicas, revisiones y ajustes. Además, mantener la calma cuando todo marcha bien es sencillo. El reto llega con las caídas o la incertidumbre, cuando hay que sostener el plan pese a un resultado adverso.

Este acompañamiento solo lo puede ofrecer una persona. Como comentábamos hace unos meses, la planificación financiera no cabe en un prompt: la IA puede ayudar a hacerse una idea general de las inversiones, pero no conoce tu historia, prioridades o tu capacidad para mantener la calma en etapas complicadas.

Esta es la lección que extraemos del Mundial: nadie gana solo con buenos jugadores. El resultado final es fruto de un plan trabajado con tiempo, estrategia y acompañamiento.