Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid
Luis de Valdivia, presidente de Ecoener, recibe el premio al Empresario Gallego del Año
El fundador de la energética reivindica el papel del empresario en un entorno de incertidumbre y defiende el crecimiento de la compañía desde Galicia
Redacción
El presidente de Ecoener, Luis de Valdivia, ha sido distinguido con el premio al Empresario Gallego del Año en Galicia, un reconocimiento otorgado por la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid (AEGAMA) a una trayectoria de casi cuatro décadas al frente de un modelo empresarial pionero en el ámbito de las energías renovables.
El galardón fue entregado durante el XII Encuentro Internacional de Empresarios Gallegos, celebrado en la Isla de La Toja (Pontevedra), que reunió a más de 200 empresarios, directivos y representantes institucionales. Durante su intervención, De Valdivia reivindicó el papel del empresario en un contexto marcado por la aceleración tecnológica, la incertidumbre geopolítica y los continuos cambios regulatorios, y defendió la importancia de mantener una visión de largo plazo.
"En mi sector, las energías renovables, tenemos una disrupción tecnológica cada seis meses", afirmó el directivo, quien recordó que Ecoener acumula cerca de 38 años de historia, una longevidad que, según destacó, solo alcanza una minoría de las empresas.
Una multinacional con raíces gallegas
El presidente de Ecoener puso también en valor el compromiso de la compañía con Galicia, donde mantiene su sede y su centro de decisiones estratégicas pese al proceso de internacionalización de la empresa. "El sitio natural para nuestra empresa sería marcharnos a Madrid, pero hemos querido permanecer en Galicia porque amamos nuestra tierra y queremos contribuir a su progreso y desarrollo", señaló.
No obstante, también apuntó algunos de los desafíos que afrontan las empresas gallegas, entre ellos las dificultades logísticas y la atracción de talento. Asimismo, defendió el modelo de desarrollo de proyectos renovables de Ecoener, basado en la integración social y ambiental, incluso cuando ello supone renunciar a parte de la rentabilidad.
Presencia en doce países
Fundada en 1988, Ecoener se ha convertido en una multinacional española especializada en energías renovables, con presencia en doce países de Europa y América. La compañía controla toda la cadena de valor del negocio, desde la promoción y el diseño hasta la construcción y gestión de centrales hidroeléctricas, parques eólicos, plantas solares fotovoltaicas y proyectos de almacenamiento energético.
La empresa ha recibido en los últimos años diversos reconocimientos internacionales, entre ellos la máxima calificación climática de Standard & Poor's Global Ratings y su inclusión entre las compañías energéticas con mejor reputación de España, según el ranking Merco Empresas. En el mismo acto, AEGAMA concedió el premio al Empresario Gallego del Año en el Exterior a David Sánchez-Tembleque, socio director de Alsis Funds.
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