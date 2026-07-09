Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bonnie TylerEncuesta CEOTiroteo SabadellTrumpHipotecasTemperaturasCalorIncendio HospitaletGuerra IránVolkswagenFrancia - MarruecosJosé AndrésNotas de corte 2026José AndrésJardínAire acondicionado
instagramlinkedin

Crece un 17%

La Seguridad Social suma 124.000 hogares más en un año al Ingreso Mínimo Vital y alcanza a 2,6 millones de personas

Alcanza los 860.458 hogares, mientras crece el peso de las familias con hijos

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. / Carlos Luján - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) continúa ampliando su cobertura en España y ya llega a 2.627.344 personas que viven en 860.458 hogares, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La prestación, creada en 2020 para garantizar unos ingresos mínimos a los hogares más vulnerables, alcanza así su mayor nivel desde su puesta en marcha y consolida su papel como una de las principales herramientas de protección social del Estado, además de poner en entredicho la situación de la economía familiar en España.

Los datos oficiales correspondientes al mes de junio reflejan además un crecimiento interanual significativo. En comparación con el mismo periodo del año pasado, existen 123.591 hogares más protegidos, lo que supone un incremento del 16,8%, mientras que el número de beneficiarios aumenta en casi 374.000 personas, un 16,6% más que hace un año.

La nómina mensual del IMV ascendió en junio a 465,7 millones de euros, con una cuantía media de 507 euros mensuales por hogar beneficiario.

Más de cuatro de cada diez beneficiarios son menores de edad

Uno de los datos que más llama la atención de la estadística oficial es la juventud del colectivo protegido. La edad media del conjunto de beneficiarios se sitúa en torno a los 28 años, una cifra que se explica por el importante peso de la infancia dentro del programa.

Actualmente, el IMV protege a 1.070.918 niños, niñas y adolescentes, que representan aproximadamente el 41% del total de beneficiarios. Además, en cerca de siete de cada diez hogares perceptores conviven menores, lo que confirma el carácter familiar de la prestación y su orientación hacia la lucha contra la pobreza infantil.

Esta realidad también explica una de las confusiones más habituales en torno al IMV: los 2,6 millones de beneficiarios no equivalen a 2,6 millones de personas cobrando una prestación individual, sino al número de personas que forman parte de hogares que reciben la ayuda.

El complemento para la infancia ya llega a más de 600.000 familias

El despliegue del IMV se ha visto reforzado en los últimos años por el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una prestación adicional destinada a hogares con menores a cargo y rentas reducidas.

En junio, 600.076 hogares percibían este complemento, con ayudas que oscilan entre los 57,5 y los 115 euros mensuales por menor, en función de su edad. La ayuda media se sitúa en 67,1 euros por menor protegido y en 122,3 euros por hogar con hijos.

Un sistema cada vez más orientado a las familias vulnerables

El perfil de los beneficiarios también muestra un fuerte componente femenino. Las mujeres representan el 68% de los titulares del IMV y el 53,4% del total de personas beneficiarias.

Además, existen 144.960 hogares monoparentales dentro del sistema, la mayoría encabezados por mujeres, uno de los colectivos con mayor riesgo de pobreza y exclusión social según los indicadores oficiales.

Desde su creación en junio de 2020, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado ya a más de 1,2 millones de hogares y ha beneficiado a más de 3,7 millones de personas en algún momento de estos seis años.

Noticias relacionadas

Con estas cifras, el IMV se ha consolidado como la principal prestación estatal de garantía de ingresos en España y como uno de los pilares del sistema de ayudas públicas junto a las pensiones contributivas, las pensiones no contributivas, los subsidios por desempleo y las prestaciones familiares gestionadas por la Seguridad Social.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Federico (94 años) vive solo rodeado de vacas en una aldea sin electricidad: 'Aconsejo a los jóvenes que se adapten a una vida normal en la montaña y que se dejen de tanta ciudad
  2. Los Bombers logran perimetrar el incendio forestal de Gavà que ha obligado a confinar a 6.000 personas
  3. No cuelgues las llamadas 'spam': la frase que debes pronunciar para no volver a recibirlas
  4. Así quedan los cuartos de final del Mundial, al completo: todos los cruces, fechas, horarios y análisis
  5. Jorge Azcón, a Salvador Illa y el MNAC sobre las obras de Sijena: 'Ejecuten la sentencia; las responsabilidades penales son personales
  6. Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 17 los españoles muertos en los terremotos, que dejan ya 1.450 fallecidos
  7. Barcelona registra su récord absoluto de temperatura con una máxima de 40,9 grados
  8. Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo en el Putxet de Barcelona con tres disparos de madrugada

La Seguridad Social suma 124.000 hogares más en un año al Ingreso Mínimo Vital y alcanza a 2,6 millones de personas

La Seguridad Social suma 124.000 hogares más en un año al Ingreso Mínimo Vital y alcanza a 2,6 millones de personas

Yolanda Díaz califica a Feijóo de "radical económico" con su propuesta sobre las bajas: "Gobierna contra los trabajadores"

Yolanda Díaz califica a Feijóo de "radical económico" con su propuesta sobre las bajas: "Gobierna contra los trabajadores"

Santa Coloma logra el desalojo de cuatro fincas para construir 168 nuevas viviendas protegidas

Santa Coloma logra el desalojo de cuatro fincas para construir 168 nuevas viviendas protegidas

Santiago Niño Becerra sobre el absentismo laboral en España: "El primer paso para solucionarlo es abordar el tema"

Santiago Niño Becerra sobre el absentismo laboral en España: "El primer paso para solucionarlo es abordar el tema"

El 29% de los hogares españoles no puede ahorrar y más de un tercio reconoce que pasa apuros económicos en algún momento

El 29% de los hogares españoles no puede ahorrar y más de un tercio reconoce que pasa apuros económicos en algún momento

Haier acelera su hoja de ruta climática con el objetivo de neutralidad de carbono en 2050

Haier acelera su hoja de ruta climática con el objetivo de neutralidad de carbono en 2050

Carlos Llull, técnico de climatización: "Recuerda esto cuando alguien te diga 'apaga el aire acondicionado, que consume muchísimo'"

Carlos Llull, técnico de climatización: "Recuerda esto cuando alguien te diga 'apaga el aire acondicionado, que consume muchísimo'"

Consulta el precio del barril de Brent

Consulta el precio del barril de Brent