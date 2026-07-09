La Seguridad Social suma 124.000 hogares más en un año al Ingreso Mínimo Vital y alcanza a 2,6 millones de personas

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) continúa ampliando su cobertura en España y ya llega a 2.627.344 personas que viven en 860.458 hogares, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La prestación, creada en 2020 para garantizar unos ingresos mínimos a los hogares más vulnerables, alcanza así su mayor nivel desde su puesta en marcha y consolida su papel como una de las principales herramientas de protección social del Estado, además de poner en entredicho la situación de la economía familiar en España.

Los datos oficiales correspondientes al mes de junio reflejan además un crecimiento interanual significativo. En comparación con el mismo periodo del año pasado, existen 123.591 hogares más protegidos, lo que supone un incremento del 16,8%, mientras que el número de beneficiarios aumenta en casi 374.000 personas, un 16,6% más que hace un año.

La nómina mensual del IMV ascendió en junio a 465,7 millones de euros, con una cuantía media de 507 euros mensuales por hogar beneficiario.

Más de cuatro de cada diez beneficiarios son menores de edad

Uno de los datos que más llama la atención de la estadística oficial es la juventud del colectivo protegido. La edad media del conjunto de beneficiarios se sitúa en torno a los 28 años, una cifra que se explica por el importante peso de la infancia dentro del programa.

Actualmente, el IMV protege a 1.070.918 niños, niñas y adolescentes, que representan aproximadamente el 41% del total de beneficiarios. Además, en cerca de siete de cada diez hogares perceptores conviven menores, lo que confirma el carácter familiar de la prestación y su orientación hacia la lucha contra la pobreza infantil.

Esta realidad también explica una de las confusiones más habituales en torno al IMV: los 2,6 millones de beneficiarios no equivalen a 2,6 millones de personas cobrando una prestación individual, sino al número de personas que forman parte de hogares que reciben la ayuda.

El complemento para la infancia ya llega a más de 600.000 familias

El despliegue del IMV se ha visto reforzado en los últimos años por el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una prestación adicional destinada a hogares con menores a cargo y rentas reducidas.

En junio, 600.076 hogares percibían este complemento, con ayudas que oscilan entre los 57,5 y los 115 euros mensuales por menor, en función de su edad. La ayuda media se sitúa en 67,1 euros por menor protegido y en 122,3 euros por hogar con hijos.

Un sistema cada vez más orientado a las familias vulnerables

El perfil de los beneficiarios también muestra un fuerte componente femenino. Las mujeres representan el 68% de los titulares del IMV y el 53,4% del total de personas beneficiarias.

Además, existen 144.960 hogares monoparentales dentro del sistema, la mayoría encabezados por mujeres, uno de los colectivos con mayor riesgo de pobreza y exclusión social según los indicadores oficiales.

Desde su creación en junio de 2020, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado ya a más de 1,2 millones de hogares y ha beneficiado a más de 3,7 millones de personas en algún momento de estos seis años.

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Con estas cifras, el IMV se ha consolidado como la principal prestación estatal de garantía de ingresos en España y como uno de los pilares del sistema de ayudas públicas junto a las pensiones contributivas, las pensiones no contributivas, los subsidios por desempleo y las prestaciones familiares gestionadas por la Seguridad Social.