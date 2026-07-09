TransItalia abrirá una autopista ferroviaria entre Valenciaport y el norte de España

TransItalia, operador de mercancías de capital italiano, ampliará su modelo de autopistas ferroviarias hacia el norte peninsular desde el puerto de València tras consolidar su ruta entre la capital del Túria con Madrid y Lisboa. La compañía extenderá sus rutas multimodales (operadas junto a Tramesa y Grimaldi) hasta las terminales de Júndiz (Álava) y Noáin (Navarra), reforzando así la conexión del transporte de productos hacia Europa, lo que permite llevar semirremolques por tren y dejar la carretera solo para el tramo final de distribución de los bienes hasta las empresas.

Esta nueva ruta del citado grupo empresarial se suma a las líneas multimodales ya consolidadas que unen el puerto de València con Madrid y Portugal (vía Entroncamento) y que aspira a incrementar notablemente su actividad en España. De hecho, TransItalia y Tramesa operan la primera autopista marítimo-ferroviaria de España desde el recinto del Grao La mercantil mueve cada año alrededor de 84.000 remolques entre España e Italia mediante las autopistas del mar operadas junto a Grimaldi y, desde esos puertos mediterráneos, distribuye posteriormente las mercancías por carretera o mediante servicios ferroviarios a sus diversos clientes.

La autopista ferroviaria entre València y Madrid cuenta con tres frecuencias semanales y transporta 40 semirremolques por sentido en cada circulación. La conexión con Portugal comenzó este año 2026 con una frecuencia semanal, aunque la previsión de la compañía es incorporar una segunda salida durante el verano una vez finalicen las obras que el administrador estatal de infraestructuras ferroviarias Adif ejecuta en ese corredor.

Despejar las carreteras

El desvío de las rutas al ferrocarril reduce el tráfico por carretera de los semirremolques procedentes de Italia que se dirigen a Madrid. La compañía italiana, que califica la línea Valencia-Madrid como crucial para la logística española, estima que esta iniciativa retirará más de 10.000 camiones de las carreteras cada año, e incluso 18.000 anuales según otras estimaciones del sector, lo que equivale a unos 300 camiones eliminados de la vía por semana. Eso contribuye a una reducción significativa de las emisiones y a mejorar la sostenibilidad general del transporte.

La propiedad del capital de la filial española Transitalia está controlado al 100% por la multinacional italiana Trans Italia SpA, que figura como socio único. A nivel operativo, la compañía mantiene alianzas estratégicas para sus proyectos de las citadas autopistas ferroviarias en España, como las operadas junto al operador Tramesa y proyectos logísticos en la ZAL del puerto de València, que también desarrollan otras empresas del sector de la logística como Nederval o el grupo empresarial chino Cosco, entre otras.

En España, la cuota de mercado del ferrocarril de mercancías está entre el 3,2% y el 3,5% dentro del conjunto del transporte terrestre. Esta cifra se sitúa muy por debajo de la media europea (que supera el 18%) y del objetivo nacional del 10% marcado por el Ministerio de Transportes para 2030.

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Obras en la ZAL

TransItalia centraliza su estrategia en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València, donde desarrolla una nueva plataforma y un almacén de 10.000 metros cuadrados para gestionar este crecimiento junto a oficinas y una gran zona de estacionamiento para centralizar su actividad en España. Prevé iniciar las obras, en las que invertirá 6 de millones de euros, en el primer trimestre de 2027. Este emplazamiento sigue tomando forma con nuevos proyectos que impulsarán la capacidad y competitividad del emplazamiento marítimo valenciano.