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Hubs de recarga eléctrica

Endesa suma 1.540 puntos de recarga en Catalunya con cerca de 200 instalaciones pendientes de autorización

Cuatro de cada diez cargadores de vehículo eléctrico instalados por la eléctrica en la comunidad durante el último año fueron de alta potencia

La nueva Endesa acelera con un 24% más de beneficio y pide al Gobierno cambios legales para "desbloquear" su plan de 5.500 millones en redes

Uno de cada tres fraudes eléctricos detectados por Endesa en España se produjo en Catalunya: 24.347 casos en 2025

Hub de recarga de mayor potencia en Catalunya de Endesa y el segundo más potente de España, ubicado en el centro comercial Parc Vallès, Terrassa.

Hub de recarga de mayor potencia en Catalunya de Endesa y el segundo más potente de España, ubicado en el centro comercial Parc Vallès, Terrassa. / Cedida

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Pese a que la adopción del vehículo eléctrico en España avanza todavía a un ritmo desigual, la infraestructura de recarga continúa creciendo con fuerza. Según los últimos datos disponibles, el país ya supera los 50.000 puntos de recarga públicos, impulsado por los objetivos de descarbonización de la Unión Europea y por los planes nacionales de electrificación. En este contexto, Catalunya se mantiene como la comunidad líder en número de cargadores, con más de 11.000 puntos públicos operativos, prácticamente el doble que Madrid y Andalucía.

Dentro de este escenario, Endesa ha consolidado su posición como uno de los principales operadores privados de recarga del país. La compañía ha alcanzado los 7.200 puntos de recarga instalados en España, de los cuales 1.540 se encuentran en Catalunya, un 14% más que hace un año. Además, cuenta con otros 194 puntos ya instalados en la comunidad que todavía están pendientes de las autorizaciones administrativas necesarias para conectarse a la red de distribución y entrar en funcionamiento.

Apuesta por la recarga ultrarrápida

La estrategia de la eléctrica pasa por reforzar especialmente la infraestructura de alta y ultrarrápida potencia, considerada clave para acelerar la adopción del coche eléctrico y eliminar una de las principales barreras para los usuarios: la autonomía en los desplazamientos de larga distancia.

De hecho, cuatro de cada diez cargadores que la compañía instaló en Catalunya durante el último año fueron de alta potencia. En total, la energética dispone ya de 200 puntos ultrarrápidos en la comunidad, con potencias de 150, 300 y 350 kW, cerca de un 25% más que en 2025. Una parte significativa de estas instalaciones se ubica en corredores viarios y zonas próximas a autopistas y carreteras para facilitar los viajes interurbanos.

Los cargadores eléctricos para vehículos de Endesa

Los cargadores eléctricos para vehículos de Endesa, situados en Parc Vallès (Terrassa) / Cedida

La apuesta del operador por esta tecnología también se materializa en proyectos emblemáticos como el hub de recarga del centro comercial Parc Vallès, en Terrassa, que, tras su inauguración el año pasado, se convirtió en el segundo centro de recarga más potente de la compañía en España, con una capacidad de 1,6 MW y 30 puntos de carga de distintas potencias, solo por detrás del punto de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Inversión y crecimiento del negocio

Más allá de la red pública, la compañía ha intensificado su estrategia de electrificación mediante acuerdos con empresas, administraciones y particulares, acumulando ya más de 20.000 puntos de recarga privados instalados. La movilidad eléctrica se ha convertido en una de las principales palancas de crecimiento de Endesa dentro de su negocio de soluciones energéticas. Por ello, la compañía mantiene una cartera de proyectos en distintas fases de desarrollo para los próximos dos años y prevé seguir ampliando la red al ritmo que marque la demanda, con especial atención a la carga rápida y ultrarrápida.

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El objetivo, explican, es acompañar la expansión del vehículo eléctrico en España y contribuir a cerrar algunas de las brechas que todavía presenta la infraestructura de recarga, especialmente en zonas menos pobladas y fuera de los grandes núcleos urbanos, donde la denominada "España vaciada" sigue siendo uno de los principales retos de la electrificación del transporte.

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