El consumo de los jubilados crece un 3,1% en 2025, ampliando la brecha entre el gasto anual de trabajadores y personas retiradas

El gasto medio de los jubilados no hace más que subir, situándose por encima de los trabajadores. En concreto, cada persona jubilada destina aproximadamente 16.586 euros al año al consumo de bienes y servicios.

La diferencia entre personas ocupadas y retiradas sería bastante significativa. De hecho, el gasto anual de los jubilados supera en un 23% la cifra de los trabajadores, que corresponde a 13.556 euros al año.

Un aumento anual del 3,1% en el consumo de los jubilados

Estos datos se incluyen en la Encuesta de Presupuestos Familiares, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En esta encuesta se observa cómo ha aumentado la brecha entre lo que gastan los jubilados y los ocupados.

En concreto, el consumo de los jubilados en 2025 aumentó un 3,1%, y en el caso de los trabajadores, un 2,8% más. Asimismo, desde 2017 esta tendencia se habría mantenido, con la única excepción de 2021, donde el gasto de los trabajadores (+6,7%) creció más que el de los jubilados (+6,4%).

Un crecimiento constante de las prestaciones de jubilación

Una de las principales causas del mayor gasto en las personas retiradas podría ser el crecimiento anual de las prestaciones, incrementando así el margen de consumo en los pensionistas.

De hecho, organismos públicos como el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones admiten que el gasto público en pensiones no está haciendo más que aumentar.

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Por ello, aunque la nómina de los trabajadores presenta algunas mejoras, el incremento en las pensiones de jubilación continúa siendo más significativo, ampliando la brecha de gasto existente entre personas ocupadas y retiradas.