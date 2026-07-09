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Comercio minorista

Dos de cada tres socios de Comertia creen que el nuevo arancel de la UE sobre los envíos de paquetes no tendrá efecto

La asociación de comerciantes reclama poder competir con Amazon, Temu y Shein en igualdad de condiciones

Dos carteros se disponen a entregar paquetes a los destinatarios.

Dos carteros se disponen a entregar paquetes a los destinatarios. / CORREOS / Europa Press

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Un 59% de los socios de Comertia, que representa al comercio minorista catalán de capital familiar, cree que el nuevo arancel de tres euros impuesto por la Unión Europea a los pequeños paquetes procedentes de terceros países tendrá impacto escaso o nulo sobre la competencia que ejercen las grandes plataformas de comercio electrónico. Según una encuesta realizada por Comertia entre sus empresas asociadas, este porcentaje de socios estima que la nueva tasa "no tendrá" o "no cree que tenga" ningún efecto real sobre la llegada de envíos de bajo valor, mientras que un 33% considera que sus efectos solo se apreciarán a largo plazo y un 7% cree que el impacto será inmediato.

El nuevo arancel, en vigor desde el pasado 1 de julio, grava con tres euros los paquetes valorados en menos de 150 euros que llegan a la Unión Europea desde fuera del mercado comunitario. El presidente de Comertia, Ignasi Pietx, ha reclamado este jueves que las grandes plataformas internacionales compitan en las mismas condiciones que el comercio local. "Lo que pedimos es tan básico como competir en igualdad de condiciones con empresas como Amazon, Temu o Shein", ha afirmado. Pietx ha denunciado además la "competencia desleal" de estas compañías y ha asegurado que "no tienen las mismas inspecciones que las empresas catalanas, ni la misma regulación, ni pagan los mismos impuestos".

Por otra parte, el indicador mensual de Comertia refleja que las ventas de sus empresas asociadas crecieron un 6,7% interanual en junio, uno de los mejores registros del año y que supone una notable recuperación tras el aumento del 1,5 % registrado en mayo. Para Pietx, "estos datos indican que la desaceleración del mes anterior fue puntual y que el ritmo de crecimiento de las ventas se ha restablecido con fuerza". La patronal considera que estos datos anticipan una recuperación de las ventas del conjunto del comercio minorista, dado que la evolución de su indicador suele mostrar una elevada correlación con las estadísticas que posteriormente publican el Idescat y el INE.

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Por otra parte, el indicador de Comertia también refleja un aumento del absentismo laboral. Y es que el 46% de las empresas asociadas asegura que entre el 5% y el 10% de su plantilla se encuentra de baja laboral, mientras que una de cada 10 sitúa ese porcentaje entre el 10% y el 15%. En conjunto, el 60% de las empresas afirma tener de baja a más del 5% de sus trabajadores. Pietx ha mostrado su preocupación porque el absentismo "se ha más que duplicado desde la pandemia", una situación que, según ha señalado, incrementa la carga de trabajo de los empleados que permanecen en activo.

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