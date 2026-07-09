La hacienda catalana ayuda a casi 60.000 personas a hacer su declaración de la renta

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha atendido a un total de 58.981 personas, ya sea de manera telemática o presencial, para asesorarles en su declaración de la renta. La hacienda catalana ha incrementado el número de atenciones en un 25% respecto al año anterior y la consellera de Economia, Alícia Romero, ha aplaudido los "buenos resultados" obtenidos gracias a "la apuesta del Govern por incorporar más personal y oficinas en todo el territorio", ha afirmado este jueves en rueda de prensa. La ATC lleva desde 2018 ofreciendo este servicio de asesoramiento con recursos y estructura propios.

El Govern sigue su estrategia de ir incrementando progresivamente el personal de la ATC, con el objetivo de medio plazo de no solo asesorar a los contribuyentes, sino poder llegar a recaudar y gestionar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Un compromiso del Ejecutivo de Salvador Illa con ERC para su investidura y que todavía está pendiente de desplegarse. "Es difícil decir cuántos [trabajadores] necesitaremos y es difícil decir en qué momento [empezaremos a recaudarlo]", ha reconocido la consellera.

Actualmente, la hacienda catalana roza la simbólica cifra de 1.000 empleados, pero según un informe interno avanzado por EL PERIÓDICO precisaría al menos el doble para gestionar el IRPF. Por el momento, la ATC está colaborando con la hacienda española para empezar a gestionar conjuntamente el impuesto de matriculaciones, un tributo sustancialmente menor, pero que desde la Generalitat esperan que les sirva para ganar experiencia e incrementar las dinámicas compartidas para emular luego esa vía con el IRPF.

No obstante, tanto la recaudación del IRPF como el nuevo modelo de financiación, dos acuerdos con ERC pendientes de desplegar, deben pasar todavía por el Congreso de los Diputados y ser allí aprobados. Algo que todavía no tiene fecha ni mayorías aseguradas. Primeramente, para recaudar el IRPF no existe todavía un consenso claro entre el PSOE y el PSC para darle luz verde. No obstante, Romero se ha mostrado confiada en que "el año que viene podríamos asumir algún elemento de gestión del IRPF", según ha afirmado en rueda de prensa. "Ellos [Hacienda] no están cerrados", ha añadido.

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Segundo, el nuevo modelo de financiación deberá ser aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 29 de julio, para a partir de allí ser remitido al Congreso y debatirse durante el otoño. Junts, clave para armar una mayoría suficiente, por el momento no está por la labor de votar a favor y habilitarla.