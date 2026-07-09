Yolanda Díaz califica a Feijóo de "radical económico" con su propuesta sobre las bajas: "Gobierna contra los trabajadores"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser un "radical económico" y gobernar siempre "en contra de los trabajadores". La ministra de Trabajo ha cargado contra la propuesta del 'popular' de reformar el sistema de bajas laborales "con o sin acuerdo" si gana las próximas elecciones generales y logra ser presidente.

Los matices y las explicaciones del PP sobre las palabras de su presidente, que calificó de "cáncer" el volumen de bajas laborales en España, tampoco han convencido al sindicato CCOO. "Quieren que trabajemos hasta crujirnos", ha resumido la secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, este jueves en el acto conmemorativo de los 50 años de la fundación de la organización, celebrado en las Cotxeres de Sants de Barcelona.

El sindicato fue fundado hace medio siglo en la antigua iglesia de Sant Medir, a apenas unos metros del centro cívico donde este jueves se han congregado centenares de sindicalistas, arropados por el president de la Generalitat, Salvador Illa: "¿Cómo puede ser que alguien que quiere gobernar considera un cáncer las bajas laborales? Es una ofensa, [...] allí donde gobiernan las familias y los trabajadores viven peor"

Otro ponente ha sido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni: "Hemos visto como el líder de la oposición frivolizaba con las bajas laborales, no es un error, están enseñando los dientes".

Los conservadores, tras las palabras de su líder, han tratado de modular sus palabras, buscado limitar su crítica al "absentismo fraudulento" y ha llamado a "cuidar a los enfermos", en palabras del vicesecretario de Hacienda popular, Juan Bravo. "Convendría tener cautela a la hora de hacer ciertas comparaciones", reconoció el portavoz del partido, Borja Sémper, que precisamente hace poco superó un cáncer de páncreas.

En CCOO -y en los partidos del Gobierno- no han convencido esas declaraciones y consideran que el candidato 'popular' a la presidencia del Gobierno se ha "contagiado" de la extrema derecha y se ha abonado al discurso que pretende "demonizar" a los trabajadores cuando enferman, según ha definido el líder estatal del sindicto, Unai Sordo.

Feijóo se manifestó, en un encuentro con empresarios vascos, en contra de aquellos convenios colectivos, firmados por patronales y sindicatos, que compensan el recorte salarial que experimenta cualquier empleado que enferma y causa baja. Una práctica habitual en la negociación colectiva, hasta el punto de que el 85% de los asalariados gozan de algún tipo de complemento de este tipo, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo. El presidente del PP también adelantó que, si gobierna, modificará "con o sin acuerdo" el actual esquema de incapacidades temporales, sin dar más detalle al respecto.

"Desprecia totalmente el diálogo social", le ha reprochado la vicepresidenta segunda, que ha recordado como su partido amenazó con impugnar la reforma laboral de 2021, que apoyó la patronal y los sindicatos.

"Miedo al pleno empleo"

"Empiezo a pensar también que hay una parte del poder económico de España que empieza a estar preocupado por el hecho de que nuestro país pueda llevar al pleno empleo", ha considerado Sordo. El sindicalista hace referencia a la posibilidad que, a medida que se reduzca el número de personas disponibles y dispuestas para trabajar, los empresarios deberán mejorar sus ofertas laborales para cubrir vacantes. Y las palabras de Feijóo se enmarcan en ese contexto de creciente disminución de la oferta laboral -que el Gobierno ha buscado paliar con la regularización extraordinaria de migrantes-.

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Los datos oficiales de Seguridad Social muestran que el porcentaje de bajas por enfermedad crece cuando el PIB se contrae y el paro sube, mientras que aumenta cuando el PIB crece y el desempleo baja. Sucede en España y en otros países de la UE. En parte, porque el miedo a perder el empleo provoca que los ocupados enfermos acudan a faenar pese a no encontrarse bien. Algo que, en el actual contexto de bonanza macroeconómica, también ocurre. Según datos del Departament de Treball, la mitad de los trabajadores afirma haber ido a laburar en algún momento del último año pese a encontrarse enfermo. Lo que técnicamente se conoce como 'presentismo'.