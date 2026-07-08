Edificaciones irregulares
El Supremo lo confirma: vivir en suelo rústico te puede meter en la cárcel
El experto inmobiliario Sergio Gutiérrez asegura que "da igual que la llames casa móvil, prefabricada o desmontable, lo que importa es el uso real"
España suma al menos 665.500 viviendas ilegales, la mayoría en Andalucía y Valencia, según una aproximación en base a información facilitada a EL PERIÓDICO por gobiernos autonómicos y estudios de especialistas en Geografía y Urbanismo. Viviendas que se levantan en terrenos rústicos, aprovechando de que el delito urbanístico prescribe rápido, y que en algunos casos están tan arraigadas que acaban siendo dotadas de luz y agua y en muchos casos los vecinos están censados y pagan impuestos.
Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, ha alertado sobre esta práctica que "te puede meter en la cárcel". Gutiérrez alude a una sentencia reciente del Tribunal Supremo, del 29 de abril de 2026, en la se confirmó una condena de prisión a un propietario y a los compradores por dividir una finca rústica en Málaga y vender parcelas con casas prefabricadas para vivir.
El propietario dividió la finca rústica en tres parcelas y vendió cada una como una parcela con casa móvil. Los compradores instalaron casas prefabricadas ancladas con hormigón, con fosa séptica, luz y agua; condenados todos ellos por un delito contra la ordenación del territorio, multados y con la orden de demoler lo construido.
El uso real
"Da igual que la llames casa móvil, prefabricada o desmontable. Lo que importa es el uso real. Si tiene luz, agua, saneamiento y ocupación estable, es vivienda. Y en suelo no urbanizable, eso no está permitido", aclara Gutiérrez.
"Es lo mismo que los que venden locales para vivir sin cédula de habitabilidad, eso es un delito para el que vende, para el que compra y también para el que intermedia. Y en cualquier momento te pueden sacar de allí o, peor incluso, ir a la cárcel.
Es por ello que el experto recomienda que, antes de comprar cualquier parcela rústica, se compruebe la clasificación del suelo en el ayuntamiento, se pidan por escrito los usos permitidos y no te fíes de los anuncios. "Un error aquí no se paga con dinero. Se paga con antecedentes penales", advierte.
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