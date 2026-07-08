Qida capta 15 millones del ICO para impulsar su expansión y reforzar su tecnología de cuidado sénior

Qida, la start-up catalana especializada en atención domiciliaria a personas mayores, ha captado una inversión de hasta 15 millones de euros del Gobierno para seguir creciendo a través de adquisiciones, reforzar su tecnología y, a medio plazo, preparar su despliegue internacional a partir de 2028. Así lo ha anunciado en un comunicado Axis, la sociedad de capital riesgo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que ha canalizado la inversión. Su director general, Guillermo Jiménez, justifica la financiación por el apoyo a "proyectos que aportan soluciones estructurales a retos sociales de primer orden como el envejecimiento de la población y la sostenibilidad del sistema de cuidados".

Con este objetivo, la empresa integra tecnología propia, equipos de intervención y una red de más de 2.100 profesionales, entre ellos más de 1.800 cuidadores, que trabajan en un modelo que combina servicios de cuidados privados y públicos, un producto de prevención en alianza con VidaCaixa, soluciones de software (SaaS) para administraciones públicas y entidades aseguradoras y un marketplace con servicios complementarios para el hogar.

Compras, tecnología e internacionalización

En esta línea, tal y como explican desde Axis, los 15 millones otorgados buscan, por un lado, afianzar esta plataforma tecnológica, habilitada por inteligencia artificial, que es capaz de automatizar un elevado porcentaje de procesos operativos y mejorar la calidad y la eficiencia del servicio. Por otro, pretenden pisar el acelerador en una estrategia de crecimiento basada en la expansión orgánica y en adquisiciones, con nueve operaciones realizadas desde 2022 y la previsión de comprar al menos seis empresas este 2026.

Para la institución, este crecimiento ha permitido a la compañía atender a más de 30.000 personas y prestar el servicio de atención domiciliaria público en más de 100 municipios de todo el país. Por ello, el grupo público considera que su apoyo es una apuesta por la transformación del sistema de cuidados y prevé seguir acompañando a la compañía cuando dé el salto al extranjero, un hito previsto para 2028.

Desde Qida, su CEO y fundador Oriol Fuertes, afirma que "contar con un socio institucional como el ICO nos permite acelerar el proyecto de transformación sistémica del sector de los cuidados, tanto públicos como privados, y seguir avanzando en un modelo que combina tecnología, prevención, atención domiciliaria de calidad e impacto". Todo ello, con el fin de "escalar un sistema de cuidados y tecnología que contribuya a la sostenibilidad del sector sanitario y social público", afirma Fuertes.

Atractivo público y privado

Actualmente, su empresa se encuentra inmersa en un plan de crecimiento estratégico que prevé que en 2027 Qida se convierta en una empresa con una facturación superior a los 100 millones de euros. En 2025 aumentó un 40% su volumen de negocio, hasta situarse en los 38 millones de euros de ingresos anuales, y prevé crecer otro 70% en 2026.

A ello han contribuido las múltiples rondas de financiación que ha captado la start-up, como la de 37 millones de euros —la mayor cerrada por una firma de cuidados sénior en España—, liderada por la firma francesa Quadrille Capital junto al fondo catalán Sabadell Asabys y al Fondo de Impacto Social (FIS) de la empresa pública Cofides. También la más reciente, firmada con CaixaBank, por valor de cuatro millones de euros.

El historial demuestra que, tanto para el sector público como para el privado, la empresa resulta altamente atractiva. Una explicación la otorga el contexto, marcado por el envejecimiento demográfico y la saturación del sistema sanitario, que está acelerando la demanda de soluciones que permitan atender a las personas mayores en sus hogares de una forma más eficiente. Pero también influye el perfil de Qida como una empresa rentable que, pese a su fuerte inversión en tecnología, no depende de la financiación para cubrir pérdidas.