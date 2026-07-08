El número de empresas que desarrollan tecnología para el espacio se triplica en Catalunya en cinco años

Era febrero de 2020. El covid era todavía un virus lejano y anecdótico, la inteligencia artificial (IA), cosa de ciencia ficción; y la economía del espacio, una industria completamente de nicho. “El 'new space' [nuevo espacio] es un concepto moderno, que revolucionará el mundo con una nueva economía basada en sistemas y aplicaciones espaciales”, vaticinaba entonces Mònica Roca, por aquella época vicepresidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona y, al mismo tiempo, fundadora de una empresa de observación terrestre, isardSAT. “Lo hará [lo de revolucionar el mundo], porque viene impulsada por la empresa privada que está dispuesta a invertir con la expectativa de producir beneficios tanto económico como sociales”, completaba.

Era su forma de explicar que la Cambra organizara, en colaboración con la Fundación Knowledge Innovation Market Bcn, y el Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) una jornada exclusivamente dedicada a este sector. El encuentro se ha transformado en un congreso de dos días (el Space Economy Congress) que lleva cinco años consecutivos celebrándose con cada vez más solera. Y, en este mismo tiempo, el sector ha crecido en Catalunya hasta triplicar el número de empresas que se dedican a él.

Así lo plasma un informe elaborado por Acció (agencia de promoción económica y empresarial de la Generalitat de Catalunya), que identifica 83 compañías que se dedican al desarrollo de tecnologías para el espacio en Catalunya, el triple que en 2019. La inmensa mayoría son pymes, solo dos de cada 10 ingresan más de 10 millones de euros al año y prácticamente la mitad tienen menos de una década de vida. En total, suman un volumen de negocio de 237 millones de euros al año y algo más de 1.800 puestos de trabajo.

Figuran en esta lista Gutmar, YPlasma, Applus, Celeste Aerospace, Kreios Space, Pangea Propulsion, GTD, Open Cosmos, Aistech, GMV, Oesia, Sateliot, Sener, Indra, NTT Data…

En comparación con el resto de sectores que conforman la industria catalana, 230 millones de euros de ingresos anuales suenan a poco (el de la automoción mueve cerca de 15.000 millones, por ejemplo), la cuestión es que "está creciendo una barbaridad", aseguraba ayer el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper. Y lo hará mucho más, apuestan María Galindo, secretaria de Polítiques Digitals de esta misma conselleria de la Generalitat y Sebastià Elías, consultor de Acció especializado en el área tecnológica. Se amparan en que nombres bien conocidos de este sector en Catalunya llevan años desarrollando sus productos pero aún no han empezado a vender, algo que ocurrirá dentro de poco.

"En 2025 habrá ido a más, porque estas empresas han crecido, pero también porque se está inyectando más dinero, tanto Europa, como España", se explaya Galindo. "El sector está creciendo muchísimo y va a más", agrega.

Prueba añadida de ello es que cuatro de las diez mayores compañías del mundo en este sector tengan sede en la comunidad. Son Airbus, los fabricantes estadounidenses RTX y Lockheed Martin y la multinacional de nuevo francesa Safran.

O que Barcelona se haya convertido en la cuarta ciudad de la Unión Europea (UE) que más financiación privada ha captado para ‘startups’ de tecnología espacial en el lustro que va de 2021 a 2025. Y es bien sabido que la capital está asentada como quinto polo de ‘startups’ más importantes de Europa, lo que significa que destaca un poco más incluso en el ámbito concreto del espacio. Por delante tiene a Tolosa, Berlín y Múnich.

De acuerdo con los datos que recopila Acció, son básicamente seis empresas las que se han repartido el gran grueso de estos fondos (113 millones de dólares, menos de 100 millones de euros, el cambio actual): Sateliot, Pangea, Kreios Space, Aistech, Fregata Space y Earth Pulse.

Las tareas pendientes

Sin embargo, queda mucho por hacer, en tanto que el ranking de inversión extranjera directa no incluye ni a España, ni a ninguna empresa española como impulsora o receptora de ninguno de estos proyectos. En total, solo el año pasado se destinaron 10.300 millones de euros a proyectos internacionales relacionados con el espacio, y con ellos, ya van más de 37.000 movilizados desde 2021.

Los países más activos, en este sentido, son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Los Países Bajos. Los destinos más buscados para llevar a cabo estos proyectos de inversión son también Estados Unidos, Reino Unido y Francia, pero en este caso con Emiratos Árabes Unidos por medio y con Australia cerrando el ranking.

El plan espacial de la Generalitat

Con todo esto como marco, la Generalitat puso en marcha a finales del año pasado un plan exclusivamente volcado en favorecer que este sector crezca todavía más de lo que lo está haciendo de forma natural. La llamaron estrategia Catalunya Espai 2030, aparcando por primera vez el término ‘New Space’ con el que se había identificado esta industria desde sus principios, en un gesto que trataba de demostrar que la ambición era incorporar a cualquier parte de la cadena de la industria del espacio y, en un giro más reciente, también de la defensa.

Este plan contempla la inversión de 150 millones de euros hasta 2030 y el lanzamiento de ocho satélites en este tiempo, que sirvan para monitorización terrestre o para ampliar las comunicaciones en (y con) la Tierra. También la creación de comisiones de trabajo, la apertura de espacios donde las empresas puedan probar sus soluciones o el inicio de un programa para aglutinar datos que ayuden a las compañías a desarrollar nuevas soluciones.

Todo, para sacar tajada de una industria que se prevé que mueva cerca de 750 millones de dólares (650 millones de euros) a nivel mundial en 2030, aproximadamente un 50% más que los 500 millones de euros que mueve hoy en día.

“Es un sector muy estratégico para Catalunya”, apuntó el conseller Sàmper, al hacer balance de los primeros seis meses de esta estrategia, en el acto de presentación de la candidatura de Barcelona como sede del congreso del espacio más importante del mundo, el International Astronautical Congress (IAC), de cara a 2029. “La apuesta es sincera al 100% y firme al 100%, y queremos acompañar a este sector, porque no solo generará muchas oportunidades de futuro para Catalunya, sino también de presente”, concluyó.