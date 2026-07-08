Multas y sanciones en las playas
Ya está en vigor: multas de hasta 3.000 euros por jugar a la palas en la playa
La normativa busca reducir la congestión en las playas durante la temporada alta, especialmente en las zonas de mayor afluencia
La Guardia Urbana de Badalona instala un módulo en la playa para "mejorar la convivencia" y evitar conductas sancionables en la arena
Varios ayuntamientos de España se unen a las medidas para limitar los juegos de pelota en la orilla de la playa, así como otras actividades sancionables. De este modo, las típicas actividades del verano como jugar a las palas o el fútbol ya no se podrán llevar a cabo en la orilla del mar cuando la playa esté lleno.
Esta medida se habría creado para reducir las molestias al resto de bañistas, sobre todo en primera línea de playa, donde se concentran la mayoría de personas. Asimismo, las autoridades pretenden mantener la seguridad física de las personas.
Hasta 3.000 euros de multa en las playas de Málaga
Una de las normativas más duras es la de Málaga, donde se establecen sanciones económicas que oscilan entre los 300 y 3.000 euros. En concreto, la Ordenanza de Uso de las Playas de Málaga prohíbe jugar a las palas o al fútbol fuera de las zonas deportivas de la playa.
Según establecen los artículos 6.1 y 6.2 de la Ordenanza de Uso y Disfrute de las playas del Término municipal de Málaga, solo se permiten estas actividades si se realizan, como mínimo, 6 metros lejos de cualquier otra persona, o si se utilizan las zonas permanentes que proporciona el Ayuntamiento.
En caso de incumplir la normativa, la Policía Local podrá decidir el precio de la multa, en función de las circunstancias y grado de la infracción.
Cómo se aplica la sanción en otras localidades
Por otro lado, existen otras playas del país donde también se limita el juego cerca de los bañistas, con diferentes multas a pagar en cada localidad:
- Alicante (Benidorm): Se prohíbe el juego de palas y el fútbol durante los días de masificación en las playas de Levante y Poniente. En este caso, la sanción puede llegar a los 750 euros
- Cádiz (El Puerto de Santa María, San Fernando): El juego queda prohibido si se molesta a las personas de alrededor en la playa. A su vez, las multas rondan los 750 euros
- Cantabria (Laredo, Santander): Las multas pueden oscilar entre los 100 y 700 euros en playas con gran afluencia como El Sardinero (Santander), cuando el espacio es limitado
- Galicia (Vigo): En algunas playas como la de Samil, la sanción puede ascender hasta los 700 euros si se perturba la tranquilidad y espacio de los bañistas
- Murcia (San Javier): Queda prohibido el juego con pelota cuando la playa está llena, pudiendo conllevar multas de entre 70 y 1.500 euros
Con todo ello, no solo las palas o el fútbol son actividades sancionadas en las playas, sino que existen otras conductas que pueden ser castigadas si dañan el espacio natural o perjudican el acceso y tranquilidad del resto de personas. De este modo, la normativa general sobre costas puede aplicar importantes sanciones económicas.
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