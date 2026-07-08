Iberia Express activa descuentos del 25% para viajar hasta diciembre: así puedes conseguirlos

Quienes todavía no han reservado sus vacaciones de final de verano o están pensando ya en una escapada de otoño tienen una nueva oportunidad para ahorrar en sus vuelos. Iberia Express ha lanzado una campaña con descuentos de hasta el 25% en sus tarifas Classic y Classic Plus, una promoción que permitirá viajar a precios reducidos hasta prácticamente el final del año.

La oferta estará disponible para las compras realizadas hasta el próximo 19 de julio y se aplicará a vuelos operados entre el 18 de agosto y el 15 de diciembre, coincidiendo con uno de los periodos de mayor movimiento turístico tras la temporada alta de verano.

Para acceder al descuento será necesario formar parte del Club Express, el programa gratuito de fidelización de la compañía, que ya supera los 2,7 millones de clientes activos.

Qué incluyen las tarifas con descuento

A diferencia de las tarifas más básicas del mercado aéreo, las modalidades incluidas en la promoción incorporan servicios especialmente demandados por las familias y por quienes realizan viajes de varios días.

La tarifa Classic incluye la facturación gratuita de una maleta de hasta 23 kilogramos y la selección de asiento sin coste adicional. Además, permite reservar asiento desde 24 horas antes de la salida del vuelo.

Por su parte, la tarifa Classic Plus añade ventajas adicionales como el embarque prioritario, el acceso al early check-in para obtener la tarjeta de embarque con antelación y la posibilidad de solicitar el reembolso del billete, aunque en este caso con las penalizaciones establecidas por la aerolínea.

Asientos Economy de Iberia Express. / IBERIA EXPRESS - Archivo

Ambas modalidades permiten realizar cambios en la reserva previo pago de la correspondiente penalización.

Canarias, Baleares y grandes capitales europeas, entre los principales destinos

Aunque Iberia Express no ha detallado los destinos concretos incluidos en la promoción, la compañía concentra buena parte de su actividad en conexiones entre Madrid y destinos vacacionales como Canarias y Baleares, además de numerosas rutas europeas con elevada demanda durante los meses de otoño.

La campaña llega además en un momento especialmente favorable para el sector turístico español. Según datos del INE, España cerró 2025 con un nuevo récord histórico de visitantes internacionales, al recibir 96,8 millones de turistas extranjeros, un 3,2% más que el año anterior.

Ese incremento también se trasladó al gasto turístico, que, según cifras del Ministerio de Industria y Turismo, superó los 134.700 millones de euros, consolidando al turismo como uno de los principales motores de la economía española y reforzando la elevada demanda de conexiones aéreas tanto nacionales como internacionales.

El tráfico aéreo sigue creciendo

Las cifras del transporte aéreo continúan respaldando ese dinamismo. Los aeropuertos de la red de Aena gestionaron más de 124 millones de pasajeros entre enero y mayo de 2026, lo que supone un incremento del 3,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

En este contexto, las aerolíneas han intensificado las promociones para captar reservas anticipadas de cara al final del verano y a la temporada otoñal, tradicionalmente muy vinculada a escapadas urbanas, puentes festivos y viajes de corta duración.

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Para los viajeros que buscan evitar los precios más elevados de julio y agosto, las semanas comprendidas entre septiembre y noviembre suelen ofrecer una combinación especialmente atractiva de tarifas más bajas, menor ocupación y mayor disponibilidad hotelera, especialmente en destinos insulares y grandes ciudades europeas.