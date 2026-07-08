La histórica gaseosa 'La Revoltosa' renace en Galicia

La histórica gaseosa 'La Revoltosa' vuelve a los bares y comercios de España con una imagen renovada gracias a una empresa del sector ubicada en Marín, Refrescos del Atlántico. La compañía gallega, que adoptó la marca 'La Revoltosa' en 1998, ha sido la encargada de inyectar músculo financiero y tecnología propia para el renacimiento de que la icónica bebida.

“Más que un regreso, es un reencuentro con lo que somos” explica Santiago González, portavoz y director comercial de Refrescos del Atlántico, la empresa familiar que fabrica 'La Revoltosa'.

Refrescos del Atlántico es una empresa familiar que nació en 1930 en Marín. “Todo comenzó en una pequeña fábrica, en la que era la casa de mis abuelos, donde se hacía gaseosa para los pueblos de la zona, transportándola en los sifones de toda la vida”, explica Gonzalo González, director de Transformación y Desarrollo Corporativo de la empresa.

Por su parte, el origen de 'La Revoltosa' se remonta a 1953, cuando Bonifacio Sánchez Torrecilla, su fundador, quedó cautivado por el espíritu popular que latía en la zarzuela de homónimo nombre, compuesta por Ruperto Chapí.

Un motocarro de reparto de la marca en torno a 1966 / Archivo municipal de Villarrubia de los Ojos

Siete décadas después, este resurgir de 'La Revoltosa' se une a una labor de mecenazgo cultural a través de la que apoya proyectos artísticos como 'La folclórica del siglo XXI', un divertido certamen ideado por La Juan Gallery que presenta una serie de verbenas contemporáneas y gratuitas en las que, por supuesto, se podrá disfrutar de la mítica bebida.

La unión de 'La Revoltosa' con Refrescos del Atlántico en 1998 fue, ante todo, un reconocimiento de valores compartidos. “Para nosotros, 'La Revoltosa' es un pedazo de nuestra historia colectiva”, explica Santiago González, portavoz de Refrescos del Atlántico. “Nuestra visión siempre ha sido la de custodiar este legado, asegurando que su esencia siga viva en un entorno contemporáneo. Se trata de defender nuestras raíces, nuestro folclore y esa honestidad cruda que permite a la marca hablar de tú a tú, desde la sencillez de lo que somos.”

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En esta misión de proyectar la marca hacia el futuro, el proyecto ha contado con la colaboración de Waka Estudio. "La agencia de branding ha sido la encargada de traducir este sentimiento a una identidad visual que celebra el neofolclore, permitiendo que 'La Revoltosa' se despoje de lo estático para mostrarse más viva y vibrante que nunca, sin perder un ápice de su esencia original", explican desde la marca.