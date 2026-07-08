Los bancos suelen incluir una cláusula en las hipotecas que casi nadie negocia y puede costar 4.000 euros

La mayoría de compradores centra toda su atención en conseguir el tipo de interés más bajo posible al firmar una hipoteca. Sin embargo, los expertos del sector coinciden en que exuste una cláusula mucho menos conocida que puede acabar teniendo un impacto económico incluso mayor años después: la comisión por amortización o cancelación anticipada.

En un momento en el que los bancos vuelven a mover precios y condiciones y la competencia entre entidades se intensifica, revisar este punto puede marcar la diferencia entre poder cambiar de banco o quedarse atrapado en una hipoteca poco competitiva.

“La gente cree que nunca amortizará ni cancelará la hipoteca antes de tiempo y firma sin mirar estas condiciones”, explica en una conversación con EL PERIÓDICO la experta hipotecaria Montse Cespedosa, que considera esta cláusula “el blindaje que tiene el banco con tu hipoteca”.

El coste oculto que puede aparecer años después

El problema se produce especialmente en las hipotecas a tipo fijo. Si dentro de unos años los tipos de interés bajan y el cliente quiere trasladar su préstamo a otra entidad para pagar menos cuota, puede encontrarse con una importante penalización económica.

Cespedosa pone un ejemplo muy gráfico: en una hipoteca fija de 200.000 euros, la compensación máxima por pérdida financiera puede alcanzar el 2%, lo que supone hasta 4.000 euros adicionales para el cliente. En muchos casos, ese coste hace que el cambio de banco deje de compensar económicamente.

Desde el comparador Roams coinciden en la importancia de revisar este aspecto antes de firmar. Pablo Vega, experto en finanzas de la compañía, recuerda que las comisiones por amortización anticipada, total o parcial, y las de subrogación son algunas de las cláusulas que cualquier comprador debería analizar detenidamente antes de comprometerse durante 20 o 30 años.

No todo depende del interés de la hipoteca

Los expertos advierten además de que otro error muy frecuente es el de fijarse únicamente en el TIN y no en el coste total de la operación. “El error más caro sigue siendo pensar que la primera oferta del banco es un precio cerrado”, señala Vega, que recuerda que prácticamente todos los elementos de una hipoteca son negociables; desde el tipo de interés hasta las comisiones, el plazo o los productos vinculados.

De hecho, tanto Vega (Roams) como Cespedosa coinciden en que la situación actual del mercado ofrece más margen de negociación del que muchos compradores creen. Mientras algunas entidades han comenzado recientemente a endurecer condiciones, otras están lanzando ofertas más agresivas para captar clientes solventes.

Los productos vinculados también pueden encarecer la hipoteca

Otra de las grandes trampas está en las vinculaciones. Los expertos consideran razonables productos de bajo coste o que el cliente ya iba a utilizar igualmente, como la domiciliación de la nómina o determinadas tarjetas.

Sin embargo, recomiendan hacer números antes de aceptar seguros de vida, alarmas, planes de pensiones o productos de inversión a cambio de una rebaja del interés.

Según Roams, no es extraño encontrar en el mercado seguros equivalentes con primas entre un 20% y un 40% más baratas que las comercializadas por algunas entidades financieras.

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Por ello, los expertos lanzan un mensaje claro a quienes estén a punto de firmar una hipoteca: negociar unas pocas décimas en el tipo puede ser importante, pero negociar las condiciones que acompañan al préstamo puede acabar ahorrando miles de euros a largo plazo.