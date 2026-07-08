La Generalitat activa medidas extraordinarias para paliar la crisis de precios del sector vinícola catalán

La Generalitat ha puesto en marcha un paquete de medidas extraordinarias para dar respuesta a la difícil situación que atraviesa el sector vitivinícola catalán, que ha visto cómo ha caído en picado la demanda y cómo los precios de la uva se han desplomado. Ese plan de choque, que cuenta con un presupuesto de nueve millones de euros, prevé asimismo acciones de promoción para estimular el consumo de vino catalán y mantendrá las líneas estructurales de apoyo a la competitividad y la internacionalización del sector, según ha informado este miércoles en el Parlament el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig.

El miembro del Govern ha indicado que el paquete consta de dos medidas que aspiran a reducir los excedentes de producción, recuperar el equilibrio del mercado y proteger la renta de los viticultores. Por un lado, se ha habilitado una línea de ayudas para la cosecha verde, dotada con 3,6 millones de euros, y, por otra parte, se solicitará la activación de la línea de ayudas para la destilación de crisis, con una dotación de 5,4 millones de euros, para compensar a las bodegas que se acojan a esta medida. La destilación de crisis es una herramienta extraordinaria de regulación del mercado vitivinícola que permite retirar del mercado el vino excedentario para destinarlo a la producción de alcohol de uso industrial, sanitario o energético. De esta forma, se reduce el exceso de oferta, se contribuye a recuperar el equilibrio del mercado y se favorece una mejor valorización de la producción destinada al consumo.

Las dos medidas se adoptan en un momento de mucho nerviosismo entre los viticultores catalanes, que afrontan una campaña compleja marcada por la negativa de muchas bodegas a comprarles la uva de este año, porque consideran que no la van a necesitar para elaborar sus vinos. Esta situación se está dando, además, semanas antes de que se inicie una vendimia en la que se prevé recolectar bastante más volumen que las pasadas, gracias, en buena parte, a las lluvias del invierno y la primavera. Eso se traduce en unos precios de la uva que, en muchos casos, no cubren los costes de producción, con lo que muchos agricultores se están planteando no recoger este año las uvas. De momento, el sector ha convocado una tractorada para este viernes para dar a conocer su situación.

Agricultura, ha recordado el conseller en su comparecencia en el Parlament, moviliza más de 11,2 millones de euros anuales en ayudas destinadas a mejorar la competitividad del sector. Este año, ha agregado, se destinarán 148.161 euros a las ayudas para la utilización del mosto concentrado rectificado (MCR) en la elaboración de vinos espumosos de calidad, una línea que contribuye a reforzar la calidad y el valor añadido de las elaboraciones.

También ha concedido 7.192.756 euros en ayudas a la promoción del vino en terceros países correspondientes a la campaña 2026-2027. Estas ayudas tienen como objetivo ayudar a abrir nuevos mercados, consolidar la presencia de los vinos catalanes en el exterior y reforzar su competitividad internacional. Además, está previsto conceder otros 3,9 millones de euros destinados a modernizar instalaciones, mejorar los procesos productivos e incrementar el valor añadido de los vinos catalanes.

"Con este conjunto de medidas, el Govern articula una respuesta integral a los retos que afronta el sector vitivinícola catalán: actúa ante la situación excepcional del mercado con medidas de crisis, refuerza la promoción de los vinos catalanes para estimular su consumo y mantiene las líneas estructurales de ayuda destinadas a mejorar la competitividad, la calidad y la proyección internacional del sector", asegura el departamento en un comunicado.