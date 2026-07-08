Azora consumirá con su centro de datos un 25% de la luz que gasta hoy el conjunto de Aragón

El centro de datos de Azora Capital en Villamayor de Gállego consumirá tanta luz como una cuarta parte de la que hoy requiere el conjunto de Aragón. Las instalaciones de la gestora de fondos española, que da ahora el salto a las inversiones digitales, sumarán un gasto eléctrico de 2.628 gigavatios hora (GWh) al año al gasto de la comunidad aragonesa, que cerró el año pasado con un consumo de 10.659 GWh, una cifra que supuso su máximo histórico precisamente por la gradual entrada en funcionamiento de las primeras infraestructuras de procesamiento de datos, las de Amazon Web Services (AWS). Y un dato que se agregará a la veintena de centros de datos proyectados en las tierras aragonesas.

El proyecto Tillion Aragón, nombre con el que la gestora ha bautizado a su inversión de 2.360 millones de euros en el pujante ecosistema tecnológico del eje del Ebro, un plan con el que quiere levantar cuatro edificios de centros de datos en dos fases que sumarán una potencia de 300 megavatios informáticos (MW IT; indica la potencia instalada de los procesadores). La firma inversora eligió instalarse en una superficie de 80 hectáreas en el municipio de Villamayor de Gállego, la misma localidad donde Microsoft erigirá uno de sus tres data centers y también donde el grupo agroalimentario Costa está construyendo un macrocomplejo tecnológico.

Las cifras constan en la extensa documentación que este martes se hizo pública con la obligada divulgación a la que obliga la tramitación de la iniciativa como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), lo que permite recortar los plazos administrativos a la mitad. De hecho, Azora manifiesta su intención de acometer la inversión en dos etapas, debido a que solo tiene garantizado el suministro energético para la mitad de sus planes (150 MW), por lo que condiciona la ejecución completa de su proyecto a que Red Eléctrica le conceda otros 150 MW para la segunda etapa de su inversión.

Los grandes centros de datos consumen una gran cantidad de energía / Agencias

El centro de datos de Azora dará un apretón más al estresado futuro de la red eléctrica de Aragón, dado que su consumo energético debe leerse con el contexto del resto de inversiones en infraestructuras digitales que se están tramitando en el Edificio Pignatelli a día de hoy. Por ejemplo, el data center de Blackstone en Calatorao (el segundo en términos de inversión monetaria) agregará un consumo equivalente a la mitad del gasto eléctrico de Aragón el año pasado (unos 5.000 GW hora). El compromiso de la compañía pasa por cubrir con energías renovables su consumo eléctrico, algo para lo que se presta Aragón, que produce casi el doble de la electricidad que consume.

Más allá de la luz, la documentación publicada este martes expone el presupuesto de la compañía para la ejecución de las instalaciones. Por ejemplo, cada uno de los cuatro centros de datos supone una inversión de 527 millones de euros, mientras que las infraestructuras eléctricas conllevan un desembolso aproximado de 72 millones de euros.

Escaso consumo de agua

El elemento sobre el que se espera un escaso impacto por parte de Azora es el agua. La inversora se comprometió en la presentación del proyecto a utilizar sistemas de refrigeración por aire para sus procesadores, y así queda recogido en el estudio de impacto ambiental, donde se prevé utilizar 0,006 hectómetros cúbicos de agua (seis millones de litros), una cifra muy reducida en comparación con los grandes consumidores industriales de Aragón, como las papeleras o la automoción.

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Del mismo modo que la segunda fase del proyecto de Azora está supeditada a la concesión de un enchufe a la red eléctrica que permita duplicar la capacidad actual, el empleo también dependerá del despliegue total de la infraestructura. Está previsto que durante la fase de construcción se generen 1.142 contratos, aunque el máximo durante la fase de operación del centro de datos, esto es, los verdaderos puestos de trabajo de las instalaciones, se reducen a un máximo de 254 empleados directos.