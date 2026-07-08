Barcelona se postula para acoger el congreso del espacio más importante del mundo en 2029

El Gobierno de España, el Govern de Catalunya y la Agencia Espacial Española (AEE) se han propuesto que el International Astronautical Congress (IAC) se organice en Barcelona en 2029. Así lo han escenificado este miércoles el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, y la directora de programas e industria del organismo nacional espacial, Cecilia Hernández, en un acto celebrado en La Llotja de Mar de Barcelona, donde este jueves y viernes se celebrará, precisamente, el Space Economy Congress, un encuentro con unas cinco ediciones a sus espaldas centrado en esta industria.

El IAC es un congreso de espíritu parecido, pero de mayor escala. De acuerdo con los datos que maneja Govern reúne cada año a unas 15.000 personas, entre representantes de agencias espaciales de todo el mundo, grandes empresas, 'startups', instituciones académicas, universidades y centros tecnológicos y de investigación, así como a gobiernos, lo que lo ha consolidado como el evento de referencia y principal punto de encuentro global del sector.

La sala donde se ha presentado la candidatura de Barcelona como sede del IAC 2029 / Govern

Quienes están trabajando en que el encuentro venga a Barcelona de aquí a tres años consideran que la ciudad podría elevar esta cifra de asistentes hasta las 30.000 personas. Se celebraría en el recinto Fira Gran Via, de Fira de Barcelona, que también está involucrada en la operación. De hecho, el propio Constantí Serrallonga, consejero delegado de la institución, ha asistido a la presentación de la candidatura, que tal como ha subrayado Cecilia Hernández, es la única de una ciudad de la Unión Europea: la capital catalana compite contra Houston (Estados Unidos) y Ginebra (Suiza).

El IAC es una feria sin sede fija, y que, consecuentemente, ha circulado por ciudades de todo el mundo, empezando por París en 1950, recalando en Barcelona siete años más tarde y en Valencia en 2006. Viene de celebrarse en Dubái, París, Bakú, Milán y Sídney, estos últimos años. La próxima edición, prevista para octubre de este año, la acogerá Antalya (Turquía). Es allí, por cierto, donde se anunciará si Barcelona es la ciudad elegida para el congreso de 2029.

Cecilia Hernández, directora de programas e industria de la Agencia Espacial Española / Govern

La candidatura se presentó oficialmente en abril y la idea es llenar estos meses hasta otoño con "una intensa campaña internacional de promoción, captación de apoyos y presentaciones ante los miembros de lAF [International Astronautical Federation]", apuntan desde Govern, que ya ha defendido esta primavera la idea en distintos foros internacionales, y que atenderá la semana que viene al director general de la IAF, quien vendrá a Barcelona para evaluar la candidatura 'in situ'.

La misión ha involucrado al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, al equipo de Polítiques Digitals de la conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat y al Instituto d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).

Balance de la estrategia espacial a 2030

"No será fácil", ha reconocido el conseller Sàmper, que igualmente ha sido firme con la idea de que Catalunya sale "con voluntad de ganar". "En la línea de tener un sector por el que la Generalitat apuesta firmemente, ser la capital de un congreso mundial como este, para nosotros es muy importante", ha argumentado.

Todo esto, de hecho, forma parte del plan que tiene la Generalitat para fomentar la industria del espacio de Catalunya. El Govern de Salvador Illa puso en marcha a finales del año pasado una estrategia específicamente orientada a ello, y su ejecutivo ha aprovechado el momento para hacer balance de los primeros seis meses de actuaciones.

Según fuentes del departament, en este tiempo se ha contribuido al crecimiento de empresas clave en este ecosistema como Pangea Propulsion o Sateliot, en las que se ha invertido a través de Avançsa y se han desplegado nuevas infraestructuras como la nueva antena de comunicaciones con satélites en el Montsec.