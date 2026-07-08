Asepeyo eleva un 4,4% sus ingresos hasta los 3.780 millones en 2025

Asepeyo logró una facturación de 3.780 millones de euros en el último ejercicio, lo que implica un alza del 4,4% con respecto a 2024, según ha informado este miércoles la empresa. La entidad colaboradora con la Seguridad Social cerró el año con una cuota de mercado del entorno del 15% a escala nacional.

Además, la mutua con sede en Barcelona también ha anunciado este miércoles que pondrá en marcha un plan de inversión para el periodo 2026-2028 de 57 millones entre 2026 y 2028 para renovar infraestructuras, ampliar su red asistencial y acelerar la transformación tecnológica de la mutua. La mutua dispone de 170 delegaciones repartidas por todo el país.

La entidad presentó las últimas cuentas durante su Junta General de Mutualistas, en la que también destacó el crecimiento de su actividad y el aumento sostenido de los procesos de incapacidad temporal. Además, el grupo también aumentó la población cubierta un 3,2% hasta los 3,19 millones de personas. Los casos de incapacidad temporal por contingencias comunes se elevaron un 13% con respecto a 2024.

Con cerca de cuatro décadas de crecimiento continuado, Asepeyo ha incrementado de forma sostenida su volumen de ingresos en los últimos ejercicios, impulsada por el aumento del empleo y del número de empresas asociadas.

Noticias relacionadas

El grupo también ha prestado asistencia sanitaria por accidente laboral a 225.617 trabajadores, equivalente a un volumen de 685.375 consultas médicas, 291.071 pruebas diagnósticas, 667.608 sesiones de fisioterapia y un total de 11.953 intervenciones quirúrgicas.