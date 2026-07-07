Romuald Fons detalla el camino de un emprendedor: desde la habilidad de alto valor a la creación de un holding

Cuando una persona crea una idea de negocio, no siempre es fácil prosperar y generar una cantidad significativa de ingresos. Ahora bien, no todos saben en qué fase se encuentran y cómo deben actuar para mejorar su proyecto empresarial.

Es por ello que el empresario y experto en SEO, Romuald Fons, desvela algunos consejos clave para freelance o personas que acaban de crear su propia empresa. Básicamente, nos muestra los pasos que deberíamos seguir si estamos comenzando.

Cómo seguir los primeros pasos en un negocio

En primer lugar, lo importante es aprender una habilidad de alto valor en el mercado. En este caso, hablamos de una idea específica que permite a las empresas ganar dinero, como podría ser el caso del SEO. De tal forma, lo importante sería convertir la habilidad adquirida en facturación extra para la empresa.

Otro elemento clave sería la prueba social, es decir, debemos buscar clientes y generar la mayor credibilidad posible. A continuación, el empresario puede aprovechar la percepción positiva de su trabajo y subir los precios.

El siguiente paso sería captar clientes, invirtiendo una gran parte del esfuerzo en conseguir personas interesadas en tu empresa. Sin embargo, una vez que se cumplen los anteriores elementos, llega la hora de contratar empleados y, con ello, poder crear una empresa propiamente dicha.

A su vez, el management se vuelve esencial para gestionar, dirigir y organizar el equipo de trabajo. El principal objetivo de esta práctica sería optimizar los recursos disponibles y obtener una mayor productividad.

La importancia del holding y la captación de inversores

Por otro lado, el empresario señala la importancia de optimizar los procesos de la empresa, dando importancia además a los problemas pequeños. Otro punto clave se basaría en crear un negocio escalable, con el que podamos aumentar poco a poco los ingresos recurrentes de la empresa.

Más adelante, cuando el negocio está creciendo y hay casos donde contratar puede no ser rentable, siempre queda la opción de subcontratar. A partir de aquí es recomendable crear un holding, es decir, una empresa que se encarga de controlar las acciones y gestionar a otras empresas del grupo.

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Con todo ello, se abre la posibilidad de invertir los beneficios generados, preferiblemente en una empresa escalable, como menciona Fons. Además, siempre puede haber fondos de inversión o empresas interesadas en invertir en nuestro proyecto, por lo que es muy aconsejable saber mantener una buena relación con ellos.