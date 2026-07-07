Romero pide un objetivo asimétrico de déficit que esté "por encima del 0,2%" en Catalunya

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha pedido este martes un objetivo asimétrico en el déficit de las comunidades, que en la actualidad es del 0,1% para todas, y que este esté "por encima" del 0,2% en Catalunya tras la reunión de este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"Estaríamos de acuerdo o pondríamos sobre la mesa la posibilidad de que los objetivos de déficit fueran diferentes en función de la comunidad autónoma porque hay algunas comunidades que estamos infrafinanciadas y, obviamente, no cumpliremos con el objetivo de déficit, y otras comunidades que están muy bien financiadas que cierran con superávit", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Al hilo de la cuestión, Romero ha expresado que la Generalitat ha solicitado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) una propuesta para el objetivo asimétrico, del que Romero ha afirmado que se puede ir "por encima" del 0,2%. En el CPFF del pasado lunes, Catalunya fue la única comunidad autónoma que expresó su apoyo manifiesto a la propuesta del déficit asimétrico, formulada por el ministro Arcadi España.

Los consejeros de Hacienda del Partido Popular (PP), a la salida de la reunión, expresaron su desaprobación a la medida, siendo los más vehementes Madrid, Extremadura y Galicia. Por su parte, Murcia y la Comunidad Valenciana, gobernadas también por el PP, afirmaron que estudiarían la propuesta, dado que figuran como las dos comunidades autónomas con el mayor déficit de España.

Volviendo a la entrevista de Romero, la consellera ha apuntado que la "dificultad" reside en que todas las CCAA tienen que estar de acuerdo en un eventual objetivo asimétrico, pero que algunas gobernadas por el PP como la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia dijeron que sería una buena opción. "A mí lo que me gustaría es que el PP, básicamente, que es quien gobierna mayoritariamente las comunidades autónomas o gran parte de las comunidades autónomas, no pensara en el partido, no pensara en unas próximas elecciones, pensara en los ciudadanos", ha dicho.

(Noticia en Ampliación)