Inversión y finanzas personales
Richard Gracia desvela la edad clave para construir un gran patrimonio financiero: "puede ser la década más importante"
El experto Richard Gracia considera que la década de los 40 puede ser la más importante para la inversión, dependiendo de las decisiones personales
Ahorro e inversión: cómo una buena planificación financiera permite asegurar el futuro
Son cada vez más personas las que deciden adentrarse en el mundo de la inversión, con el objetivo de mejorar sus finanzas personales. Como resultado, algunos piensan que lo más recomendable es empezar a invertir desde joven.
Aun así, esto no sería obligatorio como tal, ya que puede haber otras épocas más rentables a la hora de realizar operaciones financieras. En concreto, el experto en finanzas Richard Gracia nos habla de una década que puede ser clave para construir un gran patrimonio.
Una visión 'simplista' de la inversión
En concreto, según Gracia, existe una etapa donde coinciden mayores ingresos, una capacidad de ahorro más alta, así como una cantidad de tiempo adecuada.
Ahora bien, lo habitual para muchas personas es invertir una pequeña cantidad desde los 20 años, con el objetivo de aumentar la inversión de forma significativa sobre los 40 años. En resumen, el factor clave sería invertir pronto, durante todos los meses, confiando en el interés compuesto.
Sin embargo, según el experto, aunque el crecimiento compuesto es muy importante, también puede ser demasiado simplista. De este modo, muchas personas creen que si no empiezan a invertir desde joven, entonces ya es tarde para ellos.
La importancia de invertir en edades más adultas
Richard Gracia aclara que es perfectamente compatible la idea de invertir con tener 40 años. El experto admite que "puede ser la década más importante", pero todo depende de la planificación financiera de cada persona.
De este modo, se puede acelerar la obtención de ingresos, aunque estos ingresos también se pueden evaporar "sin dejar ni rastro". Todo dependería de las decisiones y acciones personales, ya sea a los 30, 40 o 50 años.
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