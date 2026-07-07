Relevo en la cúpula de CaixaBank Tech

CaixaBank Tech, la empresa de tecnología del grupo CaixaBank, está en plena renovación de su cúpula. Según publica este martes el 'Boletín Oficial del Registro Mercantil', el hasta ahora presidente de la filial, Pere Nebot, abandonará esa función. También abandonará el rol de consejero en la tecnológica Jordi Nicolau. Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, el banco de origen catalán no ha decidido aún quién presidirá ahora CaixaBank Tech. También ha confirmado que tanto Pere Nebot como Jordi Nicolau se mantendrán dentro del grupo y que la reorganización responde a un cambio interno.

El Registro Mercantil cita asimismo dos nombramientos como consejeros en la filial tecnológica del banco que preside Gonzalo Gortázar. Se trata de Jordi Mondéjar, que es actualmente número tres de CaixaBank después de haber relevado a Jaume Masana el pasado mes de diciembre en el cargo de director de negocio, y de Luis Martín, director de innovación del banco.

CaixaBank Tech se presenta como una empresa que desarrolla "soluciones financieras 'end to end'" con el objetivo de "reinventar las reglas de juego a nivel tecnológico de una forma inteligente, flexible y con un impacto real en la sociedad". La empresa es responsable, según indica en su página web, de llevar a cabo 27.000 transacciones por segundo, con más de 2.000 empleados dedicados al desarrollo de aplicaciones y gestiona más de 15.000 servidores que tienen 37 petabytes de información.

Se trata del segundo cambio de cierto nivel en el entorno de CaixaBank después de que hace apenas dos semanas se comunicara el relevo en la dirección de comunicación del grupo, con la salida de Maria Lluïsa Martínez y el nombramiento de Jordi Soldevila.

La entrada en el consejo de Jordi Mondéjar refuerza aún más su figura después de su nombramiento como responsable de negocio de la entidad, la primera de España en banca de particulares. Mondéjar es uno de los únicos tres directivos de CaixaBank que ha estado en el comité de dirección del banco con sede en Valencia desde que lo lidera Gonzalo Gortázar, en una etapa que arrancó en junio de 2014. También han permanecido en dicho órgano de dirección a lo largo de estos 12 años Óscar Calderón (secretario del consejo de administración) y Javier Pano (director financiero). A ellos se suma Tomàs Muniesa, que se ha mantenido en el banco durante la etapa de Gortázar: a pesar de que ya no está en el comité de dirección, es presidente del banco desde el 1 de enero de 2025.