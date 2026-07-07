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Construcción

Nerea (27 años), albañil en Australia: "Cobro 4.465 dólares australianos brutos, unos 2.140 euros netos limpios en dos semanas"

La creadora de contenido se ha hecho viral por su determinación al momento de conseguir trabajo

Pablo González, albañil español en Noruega: "El sector de la construcción funciona muy bien en este país"

Un albañil

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Javier Fidalgo

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En España, las mujeres representan un 11,2% del sector de la construcción, según los datos del Observatorio Industrial de la Construcción. Los hombres siguen siendo mayoría en esta industria, pero la demanda de personal está creando nuevas oportunidades.

Actualmente, las mujeres representan un 8,9% de los albañiles en nuestro país, según los datos del mismo observatorio. En este contexto, ha llamado la atención la historia de Nerea, una joven española que está desempeñando este puesto en Australia.

En redes sociales, la creadora de contenido se ha hecho viral por su determinación al momento de conseguir trabajo. Durante su primer día, al llegar a las siete de la mañana, el supervisor y el jefe de la obra la recibieron con dudas.

Unos albañiles, durante la construcción de la estructura de un edificio.

Unos albañiles, durante la construcción de la estructura de un edificio. / Iñaki Osorio

De hecho, llegaron a confundirla con una controladora de tráfico: "De traficontroles, nada bonito, que yo soy obrera albañil", contestó la joven. Para convencerles, Nerea hizo uso de sus conocimientos sobre la legislación australiana.

"Por haberme hecho venir hasta aquí, ya me vas a tener que pagar cuatro horas y te vas a quedar con el trabajo sin hacer", les explicó. A continuación, les hizo una propuesta para demostrar sus habilidades: "A las 11 me dices si te gusta cómo trabajo y me quedo, o si sí, que me voy casa".

La prueba fue satisfactoria y ahora se dedica a la construcción, a pesar de haber estudiado medicina. Según su testimonio, Nerea gana alrededor de 32 euros brutos por hora trabajando en el sector de la construcción australiana.

Al respecto, 'El Blog Salmon' ha elaborado un cálculo sobre el salario de la joven albañil: "En su última nómina quincenal, tras acumular 93 horas de faena, se embolsó 4.465 dólares australianos brutos".

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La cifra neta se traduce en "2.140 euros netos limpios en apenas catorce días", según el citado medio. Por último, Nerea sentencia en una publicación que "si tienes ganas, acabas haciéndolo bien. Da igual si eres hombre o mejor".

Fuente: Sport

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