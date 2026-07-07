La marca Kit Kat modificará su receta original en Europa para atraer más consumidores

Una vez que se ajustaron las plantillas a nivel global, en España se ha acordado la salida de 242 trabajadores hasta el 31 de marzo de 2027, por parte de la empresa Nestlé. Y ahora llega un importante anuncio de la marca Kit Kat, propiedad de Nestlé.

Este anuncio ha corrido por parte del director global de la marca, Rouven Lochmuller, tras un anuncio a los periodistas en Vevey (Suiza). De esta forma, la marca pretende realizar un gran cambio a nivel europeo, modificando la receta original del Kit Kat.

Modificar la fórmula y aumentar el número de consumidores

El objetivo principal sería introducir los cambios en Europa a partir de septiembre de 2027, aumentando la cantidad de consumidores. A su vez, la compañía planea añadir un tercer componente a sus chocolatinas con la que mejorar el sabor del Kit Kat.

Básicamente, la intención sería modificar la fórmula sin empeorar la calidad del chocolate. De hecho, este cambio de receta buscaría contentar las preferencias de sabor de los consumidores, ya sean más de chocolate con leche o chocolate negro.

Cómo se aplicará la medida en otros mercados

Un ejemplo de fórmulas anteriores es el caso de Kit Kat V, creado como una alternativa vegetal a la barrita de chocolate tradicional. Aunque después de dos años buscando la fórmula a base de arroz para sustituir la leche, esta nueva solución, con un precio superior, no triunfó del todo y tuvo que retirarse de algunos mercados.

Según confirma Liberato Milo, director de Confitería y Snacks de Nestlé, esta modificación no llegará a Reino Unido, un mercado que ya estaría satisfecho con el sabor de caramelo tostado.

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Asimismo, el mercado estadounidense tampoco aplicará la medida, al menos de momento. En este caso, la intención sería dar una vuelta a la fórmula de cara al próximo año, sobre todo adaptada los precios del chocolate que, según Nestlé, se estarían moderando.