JYSK acelera su expansión en España: el ‘IKEA barato’ danés quiere llegar a las 300 tiendas

La expansión de JYSK en España continúa ganando velocidad. La compañía danesa especializada en muebles, descanso y decoración mantiene el objetivo de seguir ampliando su red comercial hasta acercarse a las 300 tiendas en el mercado español, un plan que sitúa al país entre sus principales focos de crecimiento dentro del sur de Europa.

Aunque en ocasiones se presenta como una alternativa económica a IKEA, la realidad es algo más matizada. JYSK no es una empresa nueva ni acaba de desembarcar en España. La cadena llegó al mercado español en 2009, con la apertura de su primera tienda en Cartagena, y desde entonces ha desarrollado una expansión sostenida basada en establecimientos de tamaño medio, un fuerte peso de los productos para el descanso y una estrategia de precios competitivos.

Un plan de largo recorrido

El crecimiento de la compañía no responde a una campaña puntual, sino a una estrategia anunciada desde hace años por la propia empresa. España figura entre los mercados prioritarios para JYSK, que continúa inaugurando establecimientos y reforzando su presencia tanto en grandes ciudades como en municipios de tamaño medio.

Además de la apertura de nuevas tiendas, la compañía también ha reforzado su capacidad logística y su canal de comercio electrónico para acompañar ese crecimiento, según ha explicado en distintas comunicaciones corporativas.

Imagen de archivo del interior de una tienda de JYSK en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). / JYSK

Fundada en Dinamarca en 1979, JYSK opera actualmente en decenas de países y cuenta con miles de establecimientos repartidos por Europa y otros mercados internacionales. Su modelo comercial combina muebles funcionales, artículos de decoración, textiles para el hogar y una amplia oferta de colchones y productos de descanso, inspirados en el diseño escandinavo.

¿Es realmente “el IKEA barato”?

“El IKEA barato”. Esa es probablemente la afirmación que más se repite cuando se habla de la cadena danesa, aunque conviene ponerla en contexto.

No existe ningún estudio ni comparativa oficial que permita afirmar que JYSK sea, de forma general, más barata que IKEA. El precio depende del producto concreto, de las promociones vigentes y de la gama elegida en cada momento.

Sí es cierto que ambas compañías comparten algunos rasgos, como la inspiración nórdica, el mobiliario desmontable y una estrategia basada en ofrecer soluciones para el hogar a precios contenidos. Sin embargo, también presentan diferencias relevantes.

Mientras IKEA concentra una oferta mucho más amplia, que incluye cocinas, armarios o proyectos integrales de mobiliario, JYSK mantiene un mayor peso en categorías como colchones, ropa de cama, decoración y muebles auxiliares, además de operar habitualmente con tiendas de menor superficie.

Precisamente esa especialización, unida a una política constante de promociones y descuentos, ha contribuido a consolidar la marca en el mercado español.

España, uno de los mercados clave

La hoja de ruta de JYSK confirma que España seguirá desempeñando un papel relevante en su crecimiento durante los próximos años. La compañía mantiene su objetivo de ampliar de forma progresiva su red comercial mientras continúa invirtiendo en logística y digitalización para apoyar esa expansión.

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Más allá del atractivo de compararla con otros grandes operadores del sector, el caso de JYSK refleja la creciente tendencia por la apuesta por formatos de proximidad, una oferta muy focalizada y un crecimiento sostenido respaldado por inversiones a largo plazo. Esa estrategia explica por qué la empresa danesa continúa ganando presencia en España más de quince años después de abrir su primera tienda en Cartagena.