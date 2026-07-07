El Gobierno eleva el techo de gasto de 2027 a un récord de 226.032 millones con el objetivo de terminar la legislatura

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, conocido como techo de gasto, que se eleva hasta los 226.032 millones de euros, la cifra más alta jamás autorizada. El importe supone un incremento del 6,6% respecto al gasto nacional del año pasado, equivalente a 14.006 millones adicionales, y supera en más de un 88% el nivel aprobado en 2018.

Con esta decisión, el Gobierno da el pistoletazo de salida a la elaboración de unas cuentas con las que aspira a agotar la legislatura en un ejercicio especialmente sensible desde el punto de vista político. El año 2027 estará marcado por una intensa agitación electoral, con la celebración de los comicios municipales y autonómicos, lo que convierte la tramitación presupuestaria en una pieza clave para el Ejecutivo y para la estabilidad parlamentaria de los próximos meses.

“Damos un paso fundamental en el camino para aprobar las cuentas públicas del próximo año, unos Presupuestos de 2027 que vamos a presentar y que serán ambiciosos en lo social y responsables en lo fiscal”, ha defendido el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Ejecutivo ha aprobado junto al techo de gasto los objetivos de déficit y deuda pública para su remisión a las Cortes Generales. La senda de estabilidad sí deberá someterse a votación en el Congreso, a diferencia del límite de gasto no financiero, que no requiere autorización parlamentaria. El Gobierno maneja como primera fecha el pleno extraordinario del 14 de julio y, si los objetivos fueran rechazados, una segunda votación el día 23. Superado ese trámite, España ha indicado que el anteproyecto presupuestario se llevará al Consejo de Ministros después del verano, en una fecha aún por concretar.

El titular de Hacienda ha enmarcado el nuevo techo de gasto en la evolución económica de los últimos años y ha asegurado que permitirá diseñar unos Presupuestos con los mayores recursos de la historia en vivienda, becas, dependencia, lucha contra la violencia machista e I+D+i. Según la presentación del Ministerio, incluso descontando el efecto de los fondos del Plan de Recuperación, que ya no computan en el límite de gasto y que en 2026 ascendieron a 4.151 millones, el techo de gasto crecería un 4,6%.

La senda aprobada fija un déficit del conjunto de las Administraciones Públicas del 1,8% del PIB en 2027, frente al 2,1% previsto para el cierre de 2026. Posteriormente bajará al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029. La Administración General del Estado asumirá la mayor parte del ajuste, con objetivos del 1,5%, 1,4% y 1,3% en esos tres ejercicios. Las comunidades autónomas tendrán un objetivo del 0,1% durante todo el periodo; las entidades locales deberán mantenerse en equilibrio presupuestario, y la Seguridad Social registrará un déficit del 0,2% en 2027 y del 0,1% en 2028 y 2029.

España ha subrayado que las autonomías no tendrán que hacer un esfuerzo fiscal adicional y que dispondrán de un margen de 5.849 millones de euros en tres años. La senda fue aprobada este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pese al voto en contra de los consejeros autonómicos del PP.

España acusa al PP de "obsesión" con Catalunya

Preguntado por la posición de los grupos parlamentarios, el ministro ha asegurado que “el sentido de voto se decide el día del voto” y ha pedido una reflexión a todas las formaciones. “¿Cuáles son las razones para decir que no a que sus territorios tengan 5.849 millones de euros adicionales en margen fiscal en los próximos tres años?”, ha planteado. Según España, esos recursos podrían destinarse a reducir listas de espera, mejorar las condiciones del profesorado de la educación pública o reforzar el sistema de atención a la dependencia.

El responsable de Hacienda ha acusado al PP de actuar por “partidismo” y le ha reprochado su “obsesión” con Catalunya. A su juicio, el “anticatalanismo visceral” de los populares busca enfrentar territorios y “no hace ningún bien al país”. España ha defendido que un partido que aspira a gobernar debería reflexionar sobre si puede hacerlo alimentando el enfrentamiento entre comunidades autónomas.

Hacienda se ha abierto además a debatir un reparto asimétrico del déficit autonómico del 0,1% según la situación fiscal de cada territorio. España ha recordado que esta fórmula ya se utilizó en 2013 bajo un Gobierno del PP y ha apuntado que Murcia y la Comunidad Valenciana, ambas gobernadas por los populares, estarían entre las comunidades más beneficiadas. También ha señalado que, en términos absolutos, la Comunidad de Madrid sería la autonomía más beneficiada por el margen fiscal de 5.849 millones.

El ministro ha rechazado asimismo que la Administración General del Estado se reserve la mayor parte del margen fiscal. Según ha explicado, de los 1,5 puntos de déficit asignados a la Administración Central en 2027, 1,2 puntos corresponden a transferencias a la Seguridad Social por unos 23.000 millones de euros en cumplimiento del Pacto de Toledo, y otra décima procede del nuevo impuesto a la banca, que el Estado recaudará en 2026 y transferirá a las comunidades en 2027. Descontados esos efectos, Hacienda sostiene que la Administración Central y las autonomías tendrían un margen equivalente del 0,2% del PIB.

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El Consejo de Ministros también ha aprobado los objetivos de deuda pública, que sitúan la ratio del conjunto de las Administraciones Públicas en el 97,6% del PIB en 2027, el 96,4% en 2028 y el 95,3% en 2029. La regla de gasto queda fijada en el 4% en 2027, el 3,8% en 2028 y el 3,6% en 2029.