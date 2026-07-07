Ni café ni bocadillo: este es el descanso al que tienes derecho si trabajas más de seis horas seguidas

Miles de trabajadores hacen una pausa durante su jornada laboral prácticamente a diario. Sin embargo, no todos conocen qué derechos les reconoce realmente la legislación ni en qué casos ese descanso debe computar como tiempo de trabajo. Aunque hay mucha confusión sobre este asunto, se debe recalcar no se trata de una novedad normativa, sino de un derecho que el Estatuto de los Trabajadores lleva recogiendo desde hace años y cuya aplicación depende, en parte, de lo que establezca el convenio colectivo o el contrato de trabajo.

La regulación se encuentra en el artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este precepto establece que, cuando la jornada diaria continuada exceda de seis horas, la persona trabajadora tiene derecho a un descanso de, al menos, 15 minutos.

¿Qué dice exactamente la ley sobre este descanso?

La normativa deja claro que ese descanso constituye un derecho mínimo cuando la jornada continuada supera las seis horas. No obstante, existe un matiz importante que suele generar dudas: ese tiempo no tiene por qué ser retribuido en todos los casos.

El propio Estatuto señala que solo se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así lo establezca el convenio colectivo o el contrato de trabajo. En otras palabras, el descanso es obligatorio en las condiciones previstas por la ley, pero que esos minutos sean remunerados dependerá de la regulación aplicable en cada empresa o sector.

Además, la ley utiliza una expresión muy concreta: la jornada debe “exceder de seis horas”. Esto significa que el derecho mínimo previsto en el Estatuto nace cuando la jornada continuada supera ese límite, sin perjuicio de que muchos convenios colectivos mejoren esta protección y contemplen pausas en jornadas de menor duración o descansos de mayor tiempo.

Los menores de 18 años cuentan con una protección específica

El Estatuto también establece una regulación diferenciada para los trabajadores menores de edad. En su caso, cuando la jornada diaria continuada supera las cuatro horas y media, el descanso mínimo pasa a ser de 30 minutos.

Al igual que ocurre con los trabajadores mayores de edad, ese tiempo podrá computar como trabajo efectivo cuando así lo dispongan el convenio colectivo o el contrato.

El convenio colectivo puede mejorar este derecho

La regulación del Estatuto fija únicamente los mínimos legales. Por ello, numerosos convenios colectivos amplían estas garantías, ya sea aumentando la duración del descanso, reconociendo que ese tiempo sea retribuido o estableciendo pausas incluso antes de superar las seis horas de trabajo continuado.

Por ese motivo, conocer el convenio aplicable resulta fundamental para saber cuáles son las condiciones concretas en cada empresa.

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En definitiva, el derecho al descanso durante la jornada laboral no es una medida nueva, aunque sí continúa siendo una de las cuestiones que más dudas genera entre trabajadores y empresas. La normativa estatal establece unas garantías mínimas comunes, pero es el convenio colectivo –y, en su caso, el contrato de trabajo– el que determina si esos minutos forman parte de la jornada efectiva y mejoran las condiciones previstas por el Estatuto. Antes de dar por sentado que ese descanso siempre debe pagarse o que tiene la misma duración en cualquier empresa, conviene consultar la regulación aplicable, ya que es ahí donde se encuentra la respuesta en cada caso.