Aena adjudica por 2,7 millones el Plan Director que definirá la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat

Aena ha adjudicado por 2,68 millones de euros la redacción del nuevo Plan Director del aeropuerto Barcelona-El Prat, el documento que ordenará técnicamente la ampliación de la infraestructura acordada hace poco más de un año entre el gestor aeroportuario y la Generalitat. El contrato, adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Mott MacDonald Spain e IDOM Consultoría, Ingeniería y Arquitectura, constituye el primer gran encargo técnico del proyecto y marca el inicio de una tramitación que se prolongará durante los próximos años antes de que puedan comenzar las obras.

La adjudicación resuelve el concurso restringido convocado por Aena, al que habían llegado tres candidaturas finalistas: la encabezada por Prointec; la integrada por Ove Arup, Arcadis y Tecnoambiente; y la formada por IDOM y Mott MacDonald, finalmente seleccionada. El contrato asciende a 2,68 millones de euros sin IVA (a pesar de que la licitación era de 5,38 millones con el impuesto incluido, la oferta ganadora ha sido sustancialmente inferior) y tendrá una duración máxima de cinco años.

Hoja de ruta de las próximas décadas

El Plan Director constituye la hoja de ruta que definirá el desarrollo del aeropuerto durante las próximas décadas. En él deberán concretarse tanto las actuaciones aeroportuarias como las medidas ambientales asociadas a la ampliación, incluida la reorganización del campo de vuelo, las futuras infraestructuras y las compensaciones ambientales necesarias en el entorno del delta del Llobregat. También establecerá la zona de servicio del aeropuerto y las directrices para adaptar la infraestructura al crecimiento previsto de la demanda y reforzar su papel como 'hub' intercontinental, han asegurado desde Aena en un comunicado este martes.

Diversos aviones vistos desde la terminal T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Ferran Nadeu / EPC

La parte ambiental concentrará buena parte de los trabajos. Además de redactar el Plan Director, la adjudicataria deberá elaborar la Evaluación Ambiental Estratégica, incorporar los estudios específicos exigidos por la normativa y acompañar técnicamente toda la tramitación hasta su aprobación definitiva, incluido el procedimiento de consultas con la Comisión Europea.

Ese calendario discurre en paralelo al intento de España y la Generalitat por cerrar el expediente de infracción ambiental que la Comisión Europea mantiene abierto desde hace años por el deterioro del delta del Llobregat tras la anterior ampliación del aeropuerto. Como adelantó EL PERIÓDICO días atrás, Bruselas considera que se han producido avances en los últimos meses gracias a la información remitida conjuntamente por ambas administraciones y al desarrollo de actuaciones como la renaturalización de antiguos aparcamientos de Aena, la ampliación de espacios protegidos y la elaboración del futuro plan de gestión del delta.

Pendientes de Bruselas

Aena sitúa ahora la aprobación definitiva del Plan Director a finales de 2029, una vez completada toda la evaluación ambiental y superado el proceso de consultas con Bruselas. Solo a partir de ese momento podrán iniciarse las tramitaciones ambientales de los proyectos constructivos que desarrollarán la ampliación.

Pistas y torre de control en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Ferran Nadeu

El calendario mantiene, por tanto, una ejecución a largo plazo. La mayor parte de los próximos años estarán dedicados a la tramitación administrativa y ambiental de un proyecto especialmente complejo y controvertido, por lo que las obras principales siguen previstas para el periodo 2032-2036, dentro del cuarto Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA IV). Antes de ello deberán ejecutarse las primeras medidas compensatorias ambientales, que requerirán la adquisición de los terrenos necesarios.

Plan de gestión en otoño

Precisamente ese plan de gestión constituye ahora una de las piezas clave del proceso. En una entrevista concedida este diario el pasado fin de semana, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, aseguró que el documento estará terminado entre septiembre y octubre y defendió que responderá a las exigencias planteadas por la Comisión Europea para cerrar el expediente de infracción. La responsable de Territori sostuvo además que la ampliación del aeropuerto es "una decisión tomada" y reiteró que irá acompañada de unas compensaciones ambientales "jamás vistas".

En paralelo a la ampliación, Aena mantiene su programa ordinario de inversiones en Barcelona-El Prat, con actuaciones ya previstas para modernizar las terminales y mejorar la capacidad operativa del aeropuerto.