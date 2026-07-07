La advertencia del funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz sobre las penalizaciones de la jubilación anticipada

Jubilarse antes en España puede tener una consecuencia que muchos trabajadores no siempre calculan bien: la penalización no desaparece con el paso del tiempo. Esta es la advertencia que ha lanzado el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz, que ha explicado cómo funcionan las penalizaciones de la jubilación anticipada en España y cómo se tratan en otros países europeos.

El punto central está en los llamados coeficientes reductores, los porcentajes que se aplican sobre la pensión inicial cuando una persona decide retirarse antes de la edad ordinaria. En España, estos recortes dependen de los meses que se adelante la jubilación y de los años cotizados, pero tienen un elemento clave: son permanentes y vitalicios.

Es decir, si un trabajador se jubila de forma anticipada y su pensión se reduce, esa rebaja no termina cuando alcanza la edad ordinaria de jubilación. La penalización se mantiene durante toda la vida de la pensión. Este es, según Alfonso Muñoz, uno de los grandes puntos de debate del sistema español.

Penalizaciones de por vida en la jubilación anticipada

En España, la jubilación anticipada puede ser voluntaria o involuntaria. En ambos casos se aplican reducciones sobre la pensión inicial. La diferencia está en la causa del retiro y en los porcentajes aplicables, pero el resultado tiene un rasgo común: el recorte afecta a la cuantía que cobrará el pensionista.

El caso resulta especialmente llamativo en los trabajadores con largas carreras de cotización. Una persona que ha cotizado durante 40, 43 o incluso 45 años puede seguir sufriendo una penalización si decide jubilarse antes de la edad ordinaria. Muñoz pone como ejemplo a un trabajador con 43 años cotizados, al que pueden aplicarse reducciones de entre el 17% y el 21%, según los meses de anticipo.

La cuestión no es solo cuánto se reduce la pensión al principio, sino durante cuánto tiempo se mantiene esa reducción. En el modelo español, la respuesta es clara: la penalización se conserva de por vida. Por eso, el debate gira en torno a si el sistema reconoce de forma suficiente el esfuerzo de quienes han cotizado durante más de cuatro décadas.

En otros países europeos, las penalizaciones también existen, pero suelen aplicarse con más matices. Alemania, por ejemplo, distingue entre la jubilación anticipada general y la de los trabajadores con largas carreras de cotización. En determinados supuestos, quienes acreditan alrededor de 45 años cotizados pueden acceder antes a la jubilación con penalizaciones muy reducidas o incluso sin ellas.

Francia también cuenta con un modelo específico para las llamadas carreras largas. Este sistema permite adelantar la edad de jubilación a quienes empezaron a trabajar muy jóvenes y acumulan muchos trimestres cotizados. En la práctica, el tiempo trabajado pesa más en la decisión y puede reducir el impacto económico de jubilarse antes.

Italia y Portugal también han introducido fórmulas para modular las penalizaciones. En Italia, el acceso puede depender de una combinación entre edad y años cotizados. En Portugal, determinados supuestos de carreras laborales extensas permiten reducir parcialmente el castigo económico por adelantar la jubilación.

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En España, la edad ordinaria de jubilación en 2026 es de 65 años para quienes acreditan al menos 38 años y tres meses cotizados, y de 66 años y diez meses para quienes no alcanzan ese periodo. Antes de llegar a esa edad, la jubilación anticipada implica aplicar coeficientes reductores que pueden condicionar la pensión durante toda la vida.