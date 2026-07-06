Venta de electrodomésticos
La OCU alerta del cierre de la web de Worten: posibles incidencias en la compras
La página online de la empresa de electrodomésticos cierra a finales de mes, por lo que la organización de consumidores recomienda extremar la precaución en los pedidos realizados estos días
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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido a los consumidores del próximo cierre de la web de Worten, previsto para el próximo 31 de julio.
La asociación ha explicado que esta situación puede derivar en "posibles incidencias relacionadas con la entrega de pedidos, la gestión de devoluciones o la atención al cliente, especialmente en aquellas compras realizadas en fechas próximas al cese de la actividad digital".
Ante este escenario, la OCU ha considerado "fundamental" que los consumidores dispongan de información suficiente y con antelación para tomar decisiones de compra responsables y evitar problemas posteriores.
Extremar precauciones
La organización recuerda que las compras online implican derechos específicos -como los plazos de entrega, el derecho de desistimiento o la garantía de productos- que podrían verse comprometidos si la actividad comercial cesa o se reduce de forma progresiva.
En este sentido, la OCU recomienda extremar la precaución en los pedidos realizados en las semanas previas al cierre previsto.
Asegurar una posible devolución
Los consumidores, según la OCU, "deben valorar especialmente los plazos de entrega ofrecidos y optar, en la medida de lo posible, por formas de pago que ofrezcan mayores garantías, como tarjetas que permitan la devolución del importe en caso de incidencia".
Asimismo, la organización considera "vital" conservar toda la documentación relativa a la compra, incluidos correos electrónicos, facturas y comprobantes de pago.
La atención al cliente
En relación con la atención al cliente, la posible reducción de los servicios asociados al canal online podría dificultar la resolución de incidencias o reclamaciones en tiempo y forma. Es más, al tratarse de un 'marketplace', en caso de incidencias será necesario dirigirse directamente al vendedor.
La OCU también recuerda a los consumidores que pueden recurrir a los mecanismos de protección establecidos por la normativa vigente, como las vías de consumo municipales y autonómicas, los sistemas de resolución alternativa de litigios o el servicio de asesoría de la organización.
24 tiendas físicas
En cualquier caso, la OCU explica que parece que Worten mantendrá su actividad en aquellas regiones donde cuenta con presencia física mediante tiendas propias, concretamente en Portugal y en las Islas Canarias (con 24 tiendas).
En estos mercados, tanto la operativa online como la red de establecimientos físicos continuarán funcionando con normalidad, lo que debería garantizar la continuidad de su oferta comercial en el archipiélago canario.
En 2021 MediaMarkt concluyó el proceso de integración de las 17 tiendas que adquirió de Worten en España, que pasaron a estar bajo su paraguas. Actualmente, Worten solo cuenta con tiendas físicas en Canarias.
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