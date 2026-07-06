Mateu Seguí, ingeniero español en Suiza: "Los sueldos están entre 6.000 y 8.000 francos al mes"

Son cada vez más los jóvenes que deciden mudarse a otro país buscando mejores oportunidades laborales. Este es un hecho que se ha ido acentuando en los últimos años, ya sea por los precios de la vivienda, inasumibles en algunos casos, o el escaso desarrollo profesional en algunos sectores.

Mateu Seguí, ingeniero de telecomunicaciones español, es una muestra de este éxodo de profesionales. Actualmente, lleva casi una década viviendo en Suiza, una decisión que tomó para conseguir mayores beneficios mientras trabajaba de lo que había estudiado.

Un esfuerzo académico incompatible con el sueldo real

"El sistema en Suiza te incentiva a trabajar. Si trabajas vas a vivir bien, y ganas como mínimo 6.000 euros. En España trabajas para sobrevivir", asegura el ingeniero, mostrando la gran diferencia entre ambos países.

Ahora bien, en un primer momento decide abandonar España para residir en otro país, buscando la rentabilidad que un sueldo español no podía ofrecerle. Seguí admite que, al terminar la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones, su salario medio rondaba los 1.100 euros mensuales.

"Había estudiado una carrera muy exigente y con ese sueldo era imposible construir patrimonio", añade. Por ello, y tras analizar distintas opciones, comprueba que Suiza es el mejor destino para alcanzar su objetivo, consiguiendo además un puesto de trabajo en una consultora.

Salarios más altos y una mayor capacidad de ahorro

De este modo, y tras nueve años residiendo en Suiza, el ingeniero señala una mejora salarial muy significativa. "Los sueldos están entre 6.000 y 8.000 francos al mes", una cifra que oscilaría entre los 6.522 y 8.696 euros aproximadamente.

Aun así, para Seguí la clave sería mantener un estilo de vida controlado, evitando malgastar el dinero. De hecho, uno de los puntos clave para él habría sido la vivienda, un elemento indispensable y que a su vez requiere gran parte del sueldo.

"Si quieres salir del pozo financiero, vas a tener que hacer sacrificios" sostiene. En su caso, admite que ser empleado nunca ha sido su objetivo, aunque este es un pilar fundamental para empezar a ganar dinero y acumular ahorros con los que montar un negocio en el futuro.

Noticias relacionadas

En todo caso, si el objetivo de una persona es crecer económicamente a largo plazo, el sueldo podría convertirse en un obstáculo. Por todo ello, el ingeniero defiende un estilo de vida basado en ahorro e inversión, así como un proyecto personal construido con esfuerzo, una decisión que no siempre es fácil tomar en España.