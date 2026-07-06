Bolsa
El IBEX 35 pierde un 0,85 % y los 19.700 puntos y se aleja de la zona de máximos
El selectivo se aleja de los máximos históricos del viernes
EFE
El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, ha cedido este lunes un 0,85 % y ha perdido el nivel de los 19.700 puntos, con lo que se aleja de los máximos históricos del viernes, pese al tono mixto de Wall Street.
El selectivo español ha retrocedido 168,6 puntos y termina en los 19.683,8 puntos. Pese a estas caías, en lo que va de año, el IBEX 35 se revaloriza un 13,73 %.
La Bolsa española ha abierto con retrocesos del 0,26 %, que se han ido ampliando a lo largo de la sesión hasta ceder ese 0,85 %. De esta forma, el IBEX 35 se aleja de los 19.852,4 puntos, niveles récord, con los que terminó la semana pasada.
El precio del barril de petróleo brent, de referencia en Europa, se mantiene estable en el en torno de los 72 dólares.
De los grandes títulos, Iberdrola ha cedido un 3,81 %; Inditex, un 2,13 %; y Telefónica, un 1,92 %; mientras que BBVA ha sumado un 0,18 %; y Santander, un 0,72 %.
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