Hacienda propone a las CCAA debatir objetivos de déficit asimétricos según la situación fiscal de cada una

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha planteado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la posibilidad de debatir objetivos de déficit asimétricos por CCAA según su situación fiscal. Así lo han confirmado inicialmente fuentes del departamento, y posteriormente, conforme iban abandonando la reunión, los distintos consejeros de Hacienda que han asistido este lunes.

En la rueda de prensa posterior al CPFF, el ministro se ha referido a la propuesta, recordando que un modelo similar ya estuvo en vigor en 2013, bajo el gobierno de Mariano Rajoy. "En el reparto del déficit, a las CCAA les corresponde un 0,1%. Hay muchas que han cerrado el ejercicio con superávit, por lo que no necesitan un colchón adicional. Es un ejercicio de solidaridad entre las que lo necesitan y las que no. Especialmente Valencia y Murcia, que tienen más necesidad de oxígeno, lo recibirían si otras contribuyen de forma solidaria", ha explicado España.

Senda de déficit y regla de gasto

La principal finalidad del simposio no era otra que fijar dos magnitudes clave, la senda de déficit y la regla de gasto, ambas clave para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que el Gobierno tiene pensado aprobar en Consejo de Ministros antes de la fecha límite, el 30 de septiembre, para posteriormente someterlos al escrutinio del Congreso de los Diputados.

Así, Hacienda ha fijado con las CCAA un incremento del 4% de la regla de gasto para 2027, un 3,8% en 2028 y un 4,6% en 2029, al tiempo que ha mantenido el objetivo de déficit pactado con las autonomías en el 0,1% del PIB hasta 2029, y del 1,8% para el conjunto de la Administración. "Esto significa que no tendrán que hacer ningún esfuerzo", ha remarcado el ministro en la rueda de prensa posterior refiriéndose a las autonomías.

Del mismo modo, el ministro España ha confirmado que, según la senda de estabilidad fijada, será la Administración central quien asuma el mayor coste de la reducción del déficit. "En 2027 el déficit del Estado tendrá que ser del 1,5%, en 2028 del 1,4% y en 2029 del 1,3%. Mientras que las CCAA podrán mantener su déficit, el Estado tendrá que reducir el suyo hasta cinco décimas", ha remarcado el ministro.

El próximo paso será la aprobación de la regla de gasto y la senda de déficit en Consejo de Ministros, que tendrá lugar mañana martes. Más adelante, el 14 de julio, tendrá lugar la votación de la senda de déficit en el Congreso, ya que no es necesario este paso en el caso de la regla de gasto.

Además, el ministro Arcadi España también ha comunicado a las comunidades autónomas que el próximo año recibirán los mayores recursos de su historia. En concreto, la financiación total, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, superará el 8% de aumento.

Una nueva reunión a finales de julio

En cualquier caso, Arcadi España ha destacado también que esos recursos serán aún mayores si finalmente se aprueba la reforma del modelo de financiación que ha presentado el Gobierno y que se prevé abordar en otro Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tendrá lugar el 29 de julio.

En otro orden, el ministro ha confirmado que en el próximo CPFF la financiación autonómica sí constará en el orden del día. "Yo pido a las CCAA que negocien ahora con el Gobierno, una vez tengan el documento (el borrador del acuerdo, que será remitido la próxima semana), que tienen tiempo para estudiarlo. Confío en que aprobemos un modelo de financiación que suponga un antes y un después", ha manifestado el ministro.