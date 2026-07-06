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El Gobierno prevé un verano récord con 43 millones de turistas y 64.000 millones de gasto

El ministro Jordi Hereu confía en alcanzar los 100 millones de visitantes internacionales al acabar el año

Turistas en el parque de la Ciutadella

Turistas en el parque de la Ciutadella / El Periódico / MANU MITRU

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Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid
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El Gobierno confía en alcanzar los 100 millones de turistas en 2026 gracias, en parte, al efecto 'refugio' de la guerra de Irán que hace que el turismo en España siga sin perder el tono después de cinco años de crecimiento. "Para nosotros el número de turistas no es el objetivo principal, sino consecuencia de la política que estamos desarrollando. Pero es probable que lleguemos a los 100 millones de turistas si seguimos en esta tendencia", ha asegurado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, este lunes.

El ministro ha hecho estas declaraciones durante la presentación de las expectativas de su departamento para los cuatro meses de verano (de julio a septiembre), en los que prevé que la llegada de visitantes internacionales alcance los 43 millones, un 6% más que hace un año, y el gasto ascienda a 64.000 millones de euros, un 10% más. Las cifras son mucho mejores de las que se podían haber previsto en marzo, cuando las incógnitas sobre la guerra en Oriente Medio todavía eran muy altas y se desconocía si el impacto del conflicto sobre el turismo sería negativo o positivo.

"Hay demanda que tenía que ir a otros sitios que se desplaza a España, pero al mismo tiempo cuando hay incertidumbre económica esto afecta negativamente al turismo. En la suma de ambos fenómenos el resultado es que seguimos creciendo", ha expresado Hereu, quien ha insistido en que las cifras demuestran que "a pesar de las dificultades internacionales el modelo turístico español es resiliente y sigue manteniendo su atractivo".

El ministro tampoco descarta que las cifras sean incluso mejores que sus cálculos, gracias a las reservas de última hora, que en los últimos meses han ido ganando relevancia y han llevado a un crecimiento en abril y mayo "superior" a lo que había previsto el ministerio antes del conflicto. En abril, los turistas internacionales avanzaron un 5,2%, mientras que en mayo crecieron un 9,5%.

Sin techo

Hereu ha descartado que el turismo en España tenga techo, a pesar de la masificación que viven algunas zonas. Ha defendido que el número de visitantes puede seguir creciendo, pero el país debe "hacer los deberes", entendiendo por ello promover la llegada de visitantes internacionales en las regiones menos turísticas, como son aquellas del interior y del noroeste peninsular, y que lo hagan durante los meses de invierno, primavera y otoño.

En este sentido, entre junio y septiembre las comunidades menos turísticas crecerán más en visitas y gasto que las seis regiones principales (Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias), según los cálculos del Ejecutivo.

El ministro se ha mostrado, además, partidario de poner en marcha políticas para limitar la masificación en las zonas con más tensionadas por esta industria con medidas como poner topes a la oferta de cruceros, moratorias en la construcción de hoteles, limitar el número de pisos turísticos o apostar por "la fiscalidad como elemento para modular la demanda" a través de tasas municipales.

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Eclipse en agosto

Preguntado por el eclipse solar del próximo 12 de agosto, Hereu ha afirmado que tendrá un "gran impacto turístico". Y aunque no ha dado cifras del número de visitantes, ha reiterado qeu supondrá un "reto" para la circulación y la gestión de la movilidad durante dos días en regiones que no están acostumbradas a recibir a tanta gente y ha confirmado que los establecimientos rurales de muchas de estas zonas tienen una ocupación del 100% desde el día anterior y hasta el día siguiente del evento.

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