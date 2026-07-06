El Col·legi d'Economistes premia a Antoni Brufau (Repsol) y Lluïsa Moret (Diputació) por su trayectoria profesional

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha reconocido este lunes al presidente de Repsol, Antoni Brufau, y a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, con los galardones de Colegiado de Mérito y Colegiada de Honor 2026, respectivamente, durante la Nit dels Economistes 2026 celebrada esta noche en el CaixaForum de Barcelona. Se trata de una de las citas más importantes de esta organización, en la que cada año reúne a representantes del mundo económico, empresarial e institucional catalán para reconocer las aportaciones más destacadas a la profesión.

La edición de este año, que ha transcurrido sin sorpresas, ha estado presidido por la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, y por el decano de la entidad, Carles Puig de Travy. En su intervención, Puig de Travy ha reivindicado el papel de los economistas en un contexto marcado por una incertidumbre que, según ha afirmado, "se ha convertido en la nueva normalidad". En este escenario, ha señalado que el impacto de la inteligencia artificial, los cambios geopolíticos, la transición energética y la evolución del comercio internacional sitúan a estos profesionales "detrás de cada decisión" relevante para empresas e instituciones.

Carles Puig de Travy, decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya, durante su intervención en durante la Noche de los Economistas / MANU MITRU

Reconocimiento a las trayectorias profesionales

Acto seguido el Col·legi ha puesto en valor la trayectoria de los principales galardonados. Entre ellos ocupó un lugar especial Brufau, licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona y colegiado desde 1975, quién ha sido distinguido por una carrera que comenzó en Arthur Andersen, donde llegó a ser socio director de Auditoría, antes de incorporarse al grupo La Caixa y, posteriormente, asumir la presidencia de Repsol, cargo que ocupa desde 2004. La entidad ha destacado su papel como referente de la profesión y su participación en distintas instituciones de referencia.

Por su parte, Moret ha recibido el reconocimiento por una trayectoria que combina experiencia en los sectores público y privado y por su labor institucional al frente de la Diputació de Barcelona, además de su etapa como alcaldesa de Sant Boi de Llobregat. La Junta de Gobierno ha puesto en valor su vocación de servicio público y su capacidad para impulsar cambios desde posiciones de responsabilidad política.

La ceremonia también ha distinguido al economista Pere Segarra con la Medalla al Reconocimiento Colegial. Doctor en Economía y profesor titular de la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Col·legi ha destacado su trayectoria profesional y docente, su dedicación al mundo de la empresa y a la formación de nuevos profesionales, así como la labor desarrollada al frente de la sede de Tarragona de la institución, desde donde contribuyó a reforzar la presencia y el prestigio del Col·legi en las comarcas tarraconenses.

El resto de galardones han recaído en Fernando Casado, presidente de la Junta Directiva de ASEPEYO, como Economista de Institución; Anna Gener, consejera delegada de Savills Barcelona, como Economista de Empresa; BNFIX PICH, distinguido como Mejor Despacho Profesional; Astrid Guàrdia, directora financiera y adjunta a la dirección general de Concentrol, como Economista Joven; y Francesc Gómez, profesor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, reconocido como Profesor del Aula de Economía.

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Tras la entrega de los reconocimientos, Brufau y Moret han participado en una conversación moderada por la vicedecana del Col·legi, Àngels Fitó, centrada en la situación económica de Catalunya, su modelo productivo y social y las oportunidades de las nuevas generaciones. La velada continua con una cena informal en un espacio distendido en el que los asistentes pudieron relacionarse y entablar conversaciones.