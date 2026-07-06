Catalunya usará drones para detectar abusos laborales durante la campaña de recogida de fruta

La Inspección de Trabajo dependiente de la Generalitat de Catalunya usará drones para vigilar fincas agrícolas y detectar posibles abusos laborales durante la campaña de recogida de fruta este verano. El conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha presentado este lunes en Lleida un programa piloto para reforzar la prevención durante este periodo estival. Es por ello que la administración catalana pondrá a disposición de sus inspectores aeronaves no tripuladas para facilitar sus actuaciones y poder detectar con mayor agilidad potenciales incumplimientos, ya sea de trabajadores faenando a horas intempestivas o mecanismos de seguridad que no están funcionando. Este lunes, a las nueve de la mañana, ha alzado el vuelo el primer dron por el Segrià.

El episodio vivido el verano pasado con la muerte de un temporero de 61 años en Alcarràs todavía está reciente en la memoria del sector. Gheorgue Vranciu, trabajador de origen rumano e instalado desde hace años en Lleida, falleció de un golpe de calor mientras faenaba sobre las tres de la tarde, con una temperatura exterior de unos 41 grados. Para evitar que casos como el de Vranciu -Treball sancionó a la compañía para la que trabajaba por su negligencia- y mejorar la prevención de riesgos laborales en el sector primario, el conseller Sàmper ha presentado este lunes una iniciativa que pone a disposición de la Inspección las nuevas tecnologías.

De la misma manera que durante la sequía se habilitaron drones para vigilar que los vecinos de municipios con restricciones no llenaban sus piscinas, ahora los inspectores podrán vigilar desde el cielo que no se les escapa nada en aquellas fincas donde se personan. La idea es ampliar las herramientas disponibles y poner a disposición de la autoridad laboral nuevas herramientas para completar sus actuaciones.

El conseller Sàmper supervisa el programa piloto de drones para vigilar fincas agrícolas / Cedida

Cada verano es habitual que la Inspección despliegue sus campañas específicas de vigilancia en el sector agrícola, un ramo donde el riesgo por estrés térmico se dispara -actividad al aire libre y en horas de máximas temperaturas- y la presencia de sindicatos que velen por la seguridad laboral suele brillar por su ausencia. La Inspecció también ha incorporado en su arsenal más aparatos para medir las condiciones ambientales, concretamente equipos de medición del estrés térmico y de medida de la temperatura.

El año pasado la autoridad laboral realizó en toda Catalunya un total de 662 actuaciones relativas a los riesgos derivados de exposición a temperaturas extremas, lo que representa un incremento de las inspecciones en un 38,8% respecto a la campaña de 2024. En la mitad de dichas actuaciones la autoridad laboral detectó irregularidades e impusieron sanciones por valor total de 700.774 euros.

Nuevo protocolo contra la calor

La introducción de drones en el sistema de vigilancia es una de las distintas medidas que desde Treball habilitan para intentar que este verano no haya ningún fallecido ni accidentado grave en el campo. "Las altas temperaturas, como consecuencia del cambio climático, han venido para quedarse y tenemos que poner todos los medios que estén a nuestro alcance para evitar que ninguna persona trabajadora sufra un riesgo o accidente evitable", ha afirmado el conseller, en unas declaraciones divulgadas a través de un comunicado.

Hace una semana desde el Departament se realizó el tradicional envío masivo de cartas a compañías del sector agrícola. Se enviaron misivas a 11.436 empresas, recordándoles sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y de vigilancia de la salud. Concretamente, se alertó a 5.345 empresas de Barcelona, 2.421 de Lleida, 1.924 de Tarragona y 1.746 de Girona.

Noticias relacionadas

Desde la conselleria de Empresa se han fijado como prioridad reducir los riesgos este verano. En abril, el conseller firmó junto a patronales, sindicatos y federaciones de municipios un nuevo protocolo de actuación que busca, entre todos, reorganizar el trabajo para minimizar riesgos. Por ejemplo, a las administraciones locales -grandes licitadoras de obra pública- les conmina a reformular los horarios para evitar las horas de más calor, adelantando o retrasando, si fuere necesario, ciertas obras en la vía pública.