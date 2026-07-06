Catalunya pide al Gobierno un objetivo de déficit diferente para cada autonomía

La consellera de Economia de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero, ha pedido al Gobierno que habilite para las comunidades autónomas unos objetivos de déficit distintos a los que rigen al Estado central para así poder ampliar su capacidad de gasto en función de las cuentas de cada territorio. La responsable de las finanzas catalanas ha propuesto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que Hacienda conceda en próximos ejercicios unos objetivos de déficit "asimétricos". Es decir, que el déficit equivalente al 0,1% del PIB marcado desde Madrid para todas las administraciones no sea único y pueda moldearse en función de la situación de cada región. "El ministro [de Hacienda, Arcadi España] ha aceptado esta reflexión y este análisis con el resto de comunidades autónomas", ha afirmado Romero, en declaraciones a los periodistas tras el Consejo celebrado este lunes.

A expensas de si se acaba aprobando (y cuándo) el nuevo modelo de financiación, que debe llevar unos 21.000 millones de euros adicionales cada año de la caja del Estado a la caja de las comunidades autónomas, Catalunya pide poder ampliar su objetivo de déficit. Actualmente, Hacienda ha marcado un linde del 0,1%, es decir, entre el balance de ingresos y gastos, el diferencial solo puede ser negativo en un 0,1% del PIB. "En estos momentos hay comunidades autónomas que no podemos cumplir debido también a la infrafinanciación y al hecho de que no tenemos un modelo nuevo desde el año 2014", ha reclamado Romero.

Precedente en 2013

Desde la Generalitat han invocado el precedente de 2013, cuando el Gobierno presidido entonces por Mariano Rajoy se avino a conceder objetivos de déficit diferenciados, marcando una horquilla de entre el 1% y el 1,6%. Por aquel entonces, Catalunya se le concedió la posibilidad de ubicarse en la franja alta, con un déficit del 1,58% de su PIB. La experiencia de 2013 fue un caso aislado y en los años posteriores Hacienda no optó por repetir e impuso criterios homogéneos para los distintos territorios. Si bien durante el periodo 2020-2024 hubo una suerte de estado de excepción por la pandemia del covid, que permitió flexibilizar las reglas de gasto.

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El Govern de Salvador Illa ha aprobado esta semana pasada sus presupuestos para el ejercicio 2026. Los mismos, diseñados por la consellera Romero, contemplan un objetivo de déficit del 0,1% del PIB, el mismo este año que la propuesta que ha lanzado el Gobierno para el próximo. Ello se traduce en que la administración catalana ha trazado unas cuentas que prevén un déficit máximo de 329,6 millones de euros. Con esta demanda, la consellera Romero pide poder ampliar esa barrera y, durante un tiempo, gastar más dinero a cuenta de deuda futura.