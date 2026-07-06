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Finanzas

CaixaBank eleva a 50.000 millones la financiación para empresas y suma a Cepyme al acuerdo con CEOE

El compromiso, vigente durante los próximos doce meses, asegura que como mínimo el 75% de las compañías beneficiarias serán pequeñas y medianas empresas

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, y la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, y la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel. / CAIXABANK

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Monique Zamora Vigneault

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CaixaBank ha acordado elevar hasta 50.000 millones de euros la financiación que pondrá a disposición de empresas y pymes durante el próximo año tras renovar su acuerdo con la patronal la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Además, este año ha incorporado por primera vez a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresas (Cepyme), en un compromiso que incrementa en 5.000 millones la dotación respecto al ejercicio anterior.

Según ha explicado CaixaBank, este acuerdo permitirá ofrecer financiación a través de una amplia gama de productos, entre ellos, préstamos, líneas de crédito, financiación del circulante, operaciones de comercio exterior y soluciones para proyectos de inversión.

Un 75% destinada a pymes

La entidad también ha subrayado que el convenio ha puesto como objetivo facilitar el acceso al crédito a compañías del tejido empresarial en distintas fases de desarrollo y sectores de actividad. En este sentido, como mínimo, un 75% de las compañías beneficiarias serán pequeñas y medianas empresas (pymes).

Este acuerdo fue suscrito por el presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; y el presidente de Cepyme, Ángel Hervella, y estará vigente a lo largo de los próximos doce meses. La incorporación de Cepyme amplía el alcance de esta alianza, que hasta ahora solo contaba con la participación de la patronal CEOE. Este pacto simboliza "el mayor volumen comprometido desde la puesta en marcha de esta alianza hace más de una década".

La financiación asciende un 354% desde 2015

Con esta renovación del convenio, el banco valenciano ha reforzado una colaboración que mantiene desde hace una década con las organizaciones empresariales para impulsar la actividad económica así como la competitividad del tejido productivo español. La entidad ha asegurado este lunes que seguirá adaptando su oferta financiera a las necesidades de las empresas.

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CaixaBank ha ido incrementando su compromiso a lo largo de los años. Como ejemplo, en 2015, la financiación desplegada ascendía a 11.000 millones, lo que supone un incremento del 354% en once años. "El tejido empresarial, y especialmente las pymes, constituye la base sobre la que se articula el desarrollo económico [del país]", ha recalcado Muniesa este lunes.

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