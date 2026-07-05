Combustibles
Precio de la gasolina y diésel hoy, 5 de julio en España tras la eliminación de la rebaja del IVA: consulta el precio de los carburantes
Guerra de EEUU e Israel contra Irán, en directo
¿Cómo afectará a España el conflicto con Irán? Gas, gasolina, luz, inflación y euríbor, en el punto de mira
El precio de los carburantes en España se encontraba en una trayectoria ascendente desde que el pasado 28 de febrero estallara el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán. Los ataques, dadas las enormes reservas de petróleo iraníes y su posición geoestratégica al controlar el estrecho de Ormuz, impulsaron al alza los precios de la gasolina, además de otras repercusiones para la economía global.
España, aunque no importa petróleo de Irán de manera directa, no se encontraba al margen de esta crisis. Con todo, tras el acuerdo de paz alcanzado el pasado domingo entre ambos países, la tendencia se ha invertido y la caída del barril de Brent se ha trasladado a los surtidores españoles, donde el precio de los carburantes se ha visto rebajado.
Precio medio de la gasolina y el diésel hoy, 5 de julio
El precio medio de la gasolina en toda España se sitúa en 1,534 euros/litro, 0,005 más que el día anterior. Antes del inicio de la operación militar, el litro de gasolina sin plomo 95 rondaba los 1,475 euros.
En cuanto al diésel, el precio medio se sitúa en 1,548 euros/litro, un 0,001 menos que el día anterior. Cabe recordar que el gasóleo es un combustible esencial para el transporte de mercancías y el sector profesional.
El encarecimiento que experimentaron ambos carburantes en las últimas semanas se explica por la presión alcista del crudo en los mercados internacionales y por el aumento de los costes mayoristas que se trasladaron al precio final en el surtidor.
¿Por qué sube el precio del combustible?
El repunte de los precios se produjo tras el lanzamiento de misiles y los ataques a varios buques cerca del estrecho de Ormuz, un paso de 38 kilómetros por el que transita en torno a una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Las exportaciones energéticas de Oriente Medio quedaron en gran parte aisladas del resto del mundo por el cierre efectivo del estrecho, lo que alteró las rutas de suministro y forzó a cientos de buques a echar el ancla.
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