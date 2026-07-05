Llenar el depósito será más caro este verano: así sube el precio de la gasolina en julio tras desparecer la rebaja del IVA

El real decreto-ley aprobado por el Gobierno para hacer frente al impacto económico del conflicto en Oriente Medio entra en vigor este miércoles tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entre las principales medidas figura una reducción temporal del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, pero desaparece la rebaja del IVA de los carburantes al 10% que afectará en el precio final de los combustibles.

La disminución del Impuesto Especial será progresivamente menor durante los próximos meses. lo que provocará que los conductores irán perdiendo parte del descuento y el coste de llenar el depósito aumentará de forma gradual. Mientras en julio la rebaja será de 15 céntimos por litro para el gasóleo y las gasolinas sin plomo; en agosto se reducirá a 10 céntimos por litro y en septiembre quedará en 5 céntimos por litro.

Así, estiman que en julio el descuento efectivo al llenar un depósito de 50 litros será de alrededor de 9,1 euros tanto para la gasolina como para el gasóleo, mientras que en agosto descenderá hasta los 6,05 euros y en septiembre se situará en torno a los 3,02 euros.

El decreto contempla, sin embargo, un mecanismo de protección en caso de una fuerte subida de los precios. Si en junio de 2026 el índice de precios al consumo (IPC) de la gasolina o del gasóleo supera en más de un 15% el registrado en el mismo mes del año anterior, la rebaja fiscal será de 20 céntimos por litro durante agosto y de 15 céntimos en septiembre.

Se acaba la rebaja del IVA

El primer paquete de ayudas, aprobado en marzo pasado, rebajaba tanto el IVA (del 21 % al 10 %) como el impuesto de hidrocarburos (al mínimo permitido por Bruselas, lo que equivalía a un descuento de 14,49 céntimos por litro de gasolina de 98 octanos y 4,9 céntimos por litro de gasóleo). "Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales retiraremos de forma progresiva el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares", ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha subrayado que el precio medio de los carburantes para el consumidor final ya ha subido a partir de las 00 horas de hoy , 1 de julio, contrariamente a lo afirmado por el Ejecutivo. En un comunicado, ha explicado que la "ligera" reducción temporal en los tipos del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) aprobada para el mes de julio resulta "absolutamente insuficiente" para absorber el "masivo" impacto que supondrá la recuperación del tipo general del IVA al 21 %, finalizando así el periodo del 10 % reducido que estaba vigente desde el pasado 22 de marzo.

Será más caro repostar

En este sentido, ha recalcado que, aunque el IEH del gasóleo baje 10,1 céntimos por litro y el de la gasolina 95 caiga 3,63 céntimos, la subida del IVA del 10 % al 21 % neutralizará este alivio fiscal, encareciendo el repostaje para el bolsillo de los españoles. Tomando como ejemplo los precios medios de este martes, la aplicación del nuevo IEH y la recuperación del IVA al 21 % se saldará con un encarecimiento del 1,89 % para el gasóleo y de un 6,95 % en el caso de la gasolina.

El precio medio del litro de diésel pasará de 1,506 euros a 1,534 (2,8 céntimos más)

(2,8 céntimos más) El precio del súper pasará de 1,442 euros a 1,542 (10 céntimos más).

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que haber llenado este martes un depósito de 50 litros de combustible permitió ahorrar hasta 7,88 euros en el caso de la gasolina de 98 octanos, 5,17 euros si se reposta gasolina de 95 y 1,62 euros en el caso del gasóleo de automoción, antes de que entre en vigor la retirada progresiva de las rebajas fiscales generalizadas a los carburantes.

El ahorro se reducirá en los próximos meses

Según los cálculos realizados por Gestha, el nuevo real decreto ley aprobado para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Medio reducirá progresivamente ese ahorro durante los próximos meses.

Así, estiman que en julio el descuento efectivo al llenar un depósito de 50 litros será de alrededor de 9,1 euros tanto para la gasolina como para el gasóleo, mientras que en agosto descenderá hasta los 6,05 euros y en septiembre se situará en torno a los 3,02 euros.

Los técnicos recuerdan que las primeras medidas anticrisis impulsadas por el Gobierno para contener el precio de los carburantes, entre ellas la reducción del IVA y la rebaja temporal del Impuesto sobre Hidrocarburos, llegaron a suponer un ahorro de entre 14 y casi 17 euros por depósito de 50 litros en el caso de las gasolinas y de cerca de 11 euros en el gasóleo de automoción.

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De mantenerse los precios medios registrados el pasado 23 de junio, Gestha calcula que llenar un depósito de 50 litros volverá a costar en octubre prácticamente lo mismo que antes de la entrada en vigor de las medidas fiscales. Así, el coste del repostaje de gasolina de 98 se situaría en 98,81 euros, mientras que el de gasolina de 95 alcanzaría los 87,97 euros y el del gasóleo de automoción, los 87,95 euros.